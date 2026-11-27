دبي في 27 نوفمبر/ وام / أطلق مركز دبي للتوحد برنامج متخصص للتدريب المهني وتوظيف ذوي التوحد، يتيح مسارات مهنية مستدامة للبالغين المؤهلين من ذوي التوحد ، في قطاع الصناعات الغذائية الحرفية.

ووقع المركز مذكرة تفاهم مع شركة "فيف للشوكولا" المتخصصة في صناعة الشوكولا الفاخرة، تهدف إلى تطبيق برنامج متخصص للتدريب المهني والتوجيه والتوظيف، وذلك في إطار رؤية مشتركة تتجاوز المبادرات المجتمعية التقليدية نحو بناء فرص عمل قائمة على الجدارة والكفاءة، حيث يوظف البرنامج القدرات الفردية والاهتمام الدقيق بالتفاصيل لدى المشاركين بما يتوافق مع متطلبات الإتقان في فنون صناعة الشوكولا.

وبموجب بنود المذكرة، عمل المختصون في مركز دبي للتوحد بالتعاون الوثيق مع فريق "فيف للشوكولا" على تهيئة بيئة العمل والمرافق الإنتاجية والمناهج التدريبية وسير العمليات اليومية لضمان مراعاة الاحتياجات الحسية وتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية.

وسيخضع المشاركون لفترة تدريب عملي منظمة ومحددة زمنياً تحت إشراف مختصي المركز جنباً إلى جنب مع خبراء صناعة الشوكولا في الشركة، تمهيداً لتقييمهم وفق معايير مهنية ومهارية واضحة تؤهلهم للحصول على وظائف دائمة بأجور عادلة وحقوق وظيفية متكافئة.

وأكدت جويس شمعون، المديرة التنفيذية للشؤون المؤسسية والتقنية في مركز دبي للتوحد، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تجسد رؤية المركز لنقل أبنائه من مرحلة التأهيل والتدريب إلى مرحلة التمكين الفعلي والدمج المهني، موضحة أن توفير بيئة عمل دامجة تراعي الاحتياجات الحسية وتقدر المهارات الاستثنائية والدقة التي يتمتع بها الأفراد من ذوي التوحد يعد خطوة محورية نحو بناء مجتمع مستدام يتيح فرصاً متكافئة للجميع.