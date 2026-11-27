رأس الخيمة في 27 نوفمبر/ وام / تنظّم دائرة رأس الخيمة للمعرفة النسخة الأولى من "مسابقة رأس الخيمة للتهجئة العربية"، بمشاركة أكثر من 93 ألف طالب وطالبة من 138 مدرسة حكومية وخاصة في إمارات الدولة السبع، بهدف تنمية مهارات الإملاء والطلاقة القرائية باللغة العربية لدى طلبة الصفوف من الثالث إلى التاسع، وذلك بالتزامن مع اختتام المرحلة الأولى من المسابقة اليوم.

واستقطبت المسابقة في نسختها الأولى 75 مدرسة حكومية و63 مدرسة خاصة من مختلف أنحاء الدولة، وتصدرت رأس الخيمة قائمة الإمارات من حيث عدد المدارس المشاركة، بواقع 59 مدرسة، تلتها الفجيرة بـ19 مدرسة، والشارقة بـ16 مدرسة، ودبي بـ15 مدرسة، وأبوظبي بـ14 مدرسة، وعجمان بـ10 مدارس، وأم القيوين بـ5 مدارس.

وتُقام المسابقة تحت شعار "اكتب، اقرأ، تألّق"، وتسعى إلى تشجيع الطلبة على إتقان مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية، وجعل تعلمها مصدراً للفخر والاعتزاز، وتعزيز ارتباطهم بلغتهم وهويتهم الوطنية الإماراتية، إلى جانب جمع المدارس من مختلف أنحاء الدولة في إطار مبادرة تعليمية وطنية تنطلق من رأس الخيمة.

وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة، أن اللغة العربية والثقافة الإماراتية والهوية الوطنية تمثل ركائز استراتيجية أساسية في عمل الدائرة، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة للمدارس من الإمارات السبع في النسخة الأولى من المسابقة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز مكانة اللغة العربية وتنشئة جيل يعتز بهويته.

وقال: نسعى من خلال مسابقة رأس الخيمة للتهجئة العربية إلى تشجيع الطلبة على الاستمتاع بالقراءة والكتابة باللغة العربية، والاعتزاز بإتقانها، مع إتاحة فرص عادلة ومحفّزة لمتعلمي العربية لغةً ثانية لإبراز قدراتهم ومهاراتهم، ونتطلع إلى الاحتفاء بالمتأهلين للنهائي في رأس الخيمة خلال شهر يناير المقبل.

ويتنافس الطلبة ضمن مسارين، الأول للناطقين باللغة العربية "Arabic A"، والثاني لمتعلمي العربية كلغةً ثانية "Arabic B"، بما يراعي اختلاف مستوياتهم اللغوية ويضمن تكافؤ الفرص بينهم ويُخصص لكل صف دراسي في كل مسار فئة مستقلة، ليصل إجمالي فئات المنافسة إلى 14 فئة.

وتتضمن المسابقة ثلاث مراحل، تُختتم الأولى منها اليوم، 26 نوفمبر الحالي، بعد إجراء اختبارات الإملاء الكتابي داخل المدارس المشاركة، التي تتولى رفع أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.

وتُقام المرحلة الثانية في 7 ديسمبر 2026، حيث يخضع الفائزون بالمركز الأول، بعد اعتماد أسمائهم من دائرة رأس الخيمة للمعرفة، لاختبار الطلاقة القرائية من خلال تسجيل مرئي مباشر تحت الإشراف عبر المنصة الإلكترونية للمسابقة.

ومن المقرر إعلان أسماء المتأهلين للنهائي الوطني في 11 يناير 2027، على أن تُقام المنافسات النهائية في 30 يناير بمقر أكاديمية رأس الخيمة - فرع خزام، وبمشاركة 100 طالب وطالبة، يخوضون اختباراً في الإملاء الكتابي بالتشكيل الكامل، يليه اختبار للطلاقة القرائية. ويُتوّج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، مع تخصيص جوائز نقدية لـ42 فائزاً على مستوى الدولة.

وحرصاً على ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، تبقى نصوص اختبارات المرحلتين الثانية والنهائية سرية، وتتولى لجنة تحكيم مركزية تابعة لدائرة رأس الخيمة للمعرفة تقييم أداء المتنافسين في المرحلتين، دون مشاركة المدارس في تقييم طلبتها.