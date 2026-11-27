الشارقة في 27 نوفمبر/ وام / انطلقت، إحتفالات مدينة الحمرية بعيد الاتحاد الـ55 بحضور خالد المدفع رئيس لجنة احتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد وعدد من الرؤساء والمدراء والمسؤولين في مدينة الحمرية وممثلي المجالس والأهالي في أجواء مفعمة بالفرح والفخر والانتماء.

وبدأت فقرات الحفل بعرض الفرقة الموسيقية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ثم قدمت مدرسة القلعة أهازيج وأناشيد وطنية عبرت عن حب الوطن والانتماء إليه ثم قدمت دائرة الخدمات الاجتماعية مشاركتها الخاصة بالمناسبة التي عكست دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز قيم التلاحم.

وتخللت الفقرات مسابقات تفاعلية أضفت جواً من المرح والمشاركة بين الحضور وتخلل الحفل وصلات لفرقة الشاعر الحربية العروض بفقراتها الحربية التراثية.

وعلى هامش الاحتفال أقيم معرض مصاحب يوثّق بيان تطور الدولة منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم عبر صور ومقتنيات ولوحات تعريفية تسرد مسيرة الإنجاز التنموي في مختلف المجالات إلى جانب مشاركات أخرى متنوعة أثرت الفعالية وأتاحت للحضور فرصة الاطلاع على محطات تاريخية بارزة في مسيرة الدولة.