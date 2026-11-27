دبي في 27 نوفمبر/ وام / احتفت جمارك دبي بعيد الاتحاد الـ55، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام الدائرة، ومشاركة الموظفين وأسرهم، من خلال برنامج تضمن استعراض محطات من تاريخ العمل الجمركي في الإمارة، ومراحل تطوره من حركة التجارة التقليدية عبر خور دبي إلى منظومة جمركية رقمية متقدمة.

واستهل الدكتور عبدالله بوسناد الاحتفال بجولة في المعرض التاريخي والأرشيف الجمركي، الذي يضم سجلات توثق بدايات العمل الجمركي على خور دبي ومراحل تطوره، كما زار القرية التراثية ومعرض السيارات الكلاسيكية، واطلع على أركان الحرف والألعاب الشعبية التي أتاحت لأبناء الموظفين التعرف إلى جوانب من التراث الإماراتي.

والتقى مدير عام جمارك دبي الموظفين وأسرهم، وتبادل معهم التهاني بهذه المناسبة، كما زار المجلس التراثي والتقط الصور التذكارية مع المشاركين.

وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة لاستحضار مسيرة الدولة ورؤية الآباء المؤسسين، وما تحقق من إنجازات خلال 55 عاماً، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل من أجل إعداد مستقبل يلبي طموحات الأجيال المقبلة.

وقال إن موظفي جمارك دبي يجسدون روح الاتحاد في مختلف منافذ الإمارة، من خلال دورهم في حماية المجتمع وتيسير حركة التجارة الموثوقة، وتطوير العمل الجمركي بما يعزز تنافسية الاقتصاد، معرباً عن اعتزازه بمشاركة أسر الموظفين في الاحتفال، وإتاحة الفرصة لأبنائهم للتعرف إلى طبيعة عمل ذويهم وإسهاماتهم في خدمة الوطن.