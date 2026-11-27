الشارقة في 27 نوفمبر/ وام / تحت رعاية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، عن إطلاق "جائزة الشارقة لريادة الأعمال 2027" وفتح باب الترشح لها لتكريم رواد الأعمال الذين حققوا إنجازات ملموسة إلى جانب المستثمرين والموجّهين والمؤسسات التي أسهمت في نجاح مشاريعهم ونموها في مبادرة تجسّد رؤية المركز بأن ازدهار ريادة الأعمال ثمرة تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف أطراف المنظومة.

وتضم الجائزة سبع جوائز تتوزع على ركيزتين رئيسيتين تسعى من خلالها إلى ترسيخ ثقافة التميز في منظومة ريادة الأعمال بدولة الإمارات والتعريف بتجارب مؤسسي المشاريع وإبراز إنجازاتهم وتقديم نماذج ملهمة في ريادة الأعمال.

وتستهدف الركيزة الأولى، "التميز الريادي" الاحتفاء برواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية وأثر ملموس في الاقتصاد والمجتمع بما يشجع رواد الأعمال على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق والمجتمعات وبناء شركات قادرة على المنافسة والنمو المستدام والإسهام في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتنطلق الركيزة الثانية "داعمو منظومة ريادة الأعمال" من أهمية البيئة الداعمة في نجاح المشاريع واستدامتها، إذ تهدف إلى تثمين إسهامات المستثمرين والموجّهين والمؤسسات في تمكين رواد الأعمال ودعم نمو مشاريعهم وإبراز قيمة الاستثمار في قدرات رواد الأعمال وتحفيز هذه الأطراف على تطوير أشكال الدعم التي يقدمونها وتوجيه المزيد من الموارد والخبرات والفرص نحو الشركات الواعدة بما يعزز التكامل بين مكونات المنظومة ويرسخ ثقافة الشراكة والمسؤولية المشتركة داخل مستقبل ريادة الأعمال في دولة الإمارات.

ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 20 ديسمبر 2026 على أن يُكرّم الفائزون خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الذي ينطلق في 30 يناير 2027 بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت شعار "همة وطن" بالتزامن مع احتفاء المهرجان بدورته العاشرة، بما يعكس الدور الذي اضطلع به المهرجان على مدى عشر سنوات في ربط رواد الأعمال بالمستثمرين والخبراء والشركاء وتوفير الفرص التي ساعدتهم على تطوير مشاريعهم وتنمية أعمالهم.

وإلى جانب التكريم تتيح الجوائز للفائزين فرصاً للتواصل على مدار العام مع قيادات الأعمال والشركاء الاستراتيجيين، والاستفادة من الإرشاد والاستشارات المتخصصة بما يساعدهم على بناء علاقات مهنية جديدة واستكشاف فرص الشراكات التجارية والوصول إلى الخبرات التي تدعم نمو مشاريعهم وتوسعها.

وقالت سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع": يمتد أثر تكريم التميز في ريادة الأعمال إلى ما هو أبعد من الفائزين بالجوائز فمن خلال الاحتفاء بإنجازات مؤسسي المشاريع وإسهامات الموجّهين والمستثمرين والمؤسسات نسلّط الضوء على تجارب ملهمة يمكن للآخرين الاستفادة منها والاقتداء بها ونتطلع من خلال جائزة الشارقة لريادة الأعمال إلى إلهام الأجيال المقبلة للسعي نحو تحقيق طموحاتها والمشاركة بدور فاعل في تطوير مجتمع ريادة الأعمال وتعزيز نموه.

وأضافت: تكتسب الجوائز قيمتها الحقيقية حين تستند إلى إنجازات فعلية ولهذا تقوم جائزة الشارقة لريادة الأعمال على تقييم ما حققه المرشحون من نتائج والأثر الذي أحدثته إسهاماتهم ونطمح في "شراع" إلى ترسيخ مكانة الجائزة في منظومة ريادة الأعمال بدولة الإمارات والتي نشجع من خلالها المزيد من رواد الأعمال على بناء مشاريع مستدامة وقادرة على المنافسة مع تعزيز فرص وصولهم إلى التمويل والخبرات والأسواق التي تدعم نمو أعمالهم على المدى الطويل.

وتخصص ركيزة "التميز الريادي" أربع جوائز لتكريم رواد الأعمال ومشاريعهم تبدأ بفئة "النجم الصاعد" التي تستهدف رواد الأعمال الشباب من عمر 18 إلى 35 عاماً ممن حققوا مؤشرات أولية ملموسة على نجاح مشاريعهم وأظهروا إمكانات واعدة للنمو والتوسع.

وتحتفي فئة "الابتكار التكنولوجي" بالمشاريع التي طوّرت حلولاً تقنية مبتكرة وصلت إلى مرحلة التجريب أو الاستخدام الفعلي أو التطبيق التجاري فيما تكرّم فئة "الأثر المجتمعي" المشاريع والمؤسسات التي جعلت تحقيق أثر اجتماعي أو اقتصادي أو بيئي جزءاً أساسياً من نماذج أعمالها ونجحت في تحقيق نتائج قابلة للقياس والاستدامة.

وتتصدر هذه الركيزة جائزة "رائد الأعمال المتميز" التي تحتفي برائد الأعمال الذي يجمع بين القدرة على الابتكار والكفاءة في القيادة والتميز في أداء مشروعه ويُظهر إمكانات واعدة للنمو والتوسع ويتنافس على الجائزة أفضل ستة مرشحين من الفئات الثلاث بواقع مرشحين اثنين من كل فئة.

أما ركيزة "داعمو منظومة ريادة الأعمال" فتضم ثلاث جوائز تحتفي بالأفراد والمؤسسات التي تؤدي دوراً فاعلاً في تمكين رواد الأعمال ومساندتهم في مراحل نمو مشاريعهم، حيث تكرّم جائزة "الموجّه المتميز" الأفراد الذين قدّموا الإرشاد والتوجيه لمؤسسي المشاريع أو الشركات الناشئة في دولة الإمارات خلال الأشهر الاثني عشر الماضية شريطة تقديم مرجعين على الأقل من مؤسسي المشاريع الذين استفادوا من توجيهاتهم.

فيما تحتفي جائزة "المستثمر صاحب أفضل رؤية مستقبلية" بالمستثمرين الذين استثمروا في ثلاث شركات ناشئة على الأقل في دولة الإمارات خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية وأسهموا في نموها من خلال توفير التمويل إلى جانب تقديم الدعم والخبرات وتوسيع شبكة علاقاتها.

وتتصدّر جوائز هذه الركيزة جائزة "الجهة الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال للعام" فيُتاح التقدم إليها مباشرةً من قبل الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية وغير الربحية العاملة في دولة الإمارات، ويُشترط أن تكون الجهة المتقدمة قد نفّذت مبادرة أو قدّمت إسهامات مستمرة لمدة لا تقل عن 12 شهراً وأن يكون لها دور فاعل ومستدام في تعزيز منظومة ريادة الأعمال من خلال مجالات تشمل الإرشاد والتوجيه وبرامج الاحتضان والتسريع وإتاحة فرص المشتريات والتعاقد أو تسهيل الوصول إلى الأسواق.

وتعتمد الجوائز معايير تقييم واضحة تركز على الإنجازات الفعلية والنتائج القابلة للقياس والتحقق بعيداً عن الاعتبارات المرتبطة بالشهرة أو الحضور الإعلامي وتخضع الطلبات لمراجعة شروط الأهلية وإعداد القوائم الأولية قبل تقييم المرشحين من قبل لجنة تحكيم مستقلة ومتعددة التخصصات.