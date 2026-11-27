أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام / تشارك دائرة القضاء في أبوظبي، في فعاليات الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يُقام في مركز "أدنيك" العين، من 25 إلى 29 نوفمبر الحالي، تحت شعار "تراثنا عزّنا وفخرنا"، من خلال برنامج متنوع يستهدف نشر الثقافة القانونية والتعريف بالتشريعات المنظمة للأنشطة المرتبطة بالصيد والفروسية والرياضات التراثية، إلى جانب تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات القانونية لدى مختلف فئات المجتمع.

وتأتي مشاركة الدائرة في المعرض امتداداً لحرصها على توظيف الفعاليات والمعارض المتخصصة كمنصةً للتواصل المباشر مع الجمهور، وتقديم المعرفة القانونية بأساليب متنوعة ومبسطة، بما يدعم نشر الثقافة القانونية، ويرفع مستوى الوعي بالتشريعات ذات الصلة بمختلف مناحي الحياة، ويسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي والرياضي في إطار من الالتزام بالقوانين والمسؤولية المجتمعية.

إلى ذلك، يقدم جناح الدائرة في المعرض مجموعة من الإصدارات القانونية المتخصصة التي تتناول التشريعات المنظمة للصيد البري والبحري، وسباقات الخيل والفروسية والهجن، والأنشطة الرياضية، وحماية البيئة، بما يتيح للزوار التعرف على الأطر التشريعية ذات الصلة، وفهم المتطلبات القانونية المرتبطة بممارستها.

وتشمل التعريف بمختلف الإصدارات التشريعية والأحكام والدراسات والأبحاث، المتوفرة عبر مكتبة دائرة القضاء الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الرسمي، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الجمهور وتقديم التوضيحات القانونية بشأن التشريعات العامة والموضوعات المرتبطة بمجالات المعرض.

كما يضم جناح الدائرة عدداً من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية التي أنجزها النزلاء، وتشمل الأعمال الفنية الخشبية والجلدية والرسوم المستوحاة من التراث الإماراتي والخياطة والتطريز والفنون اليدوية، بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه النزلاء في إتقان الحرف وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

وفي الجانب الأسري، تقدم نيابة الأسرة مجموعة من الإرشادات والنصائح القانونية والتوعوية للزوار، للتعريف باختصاصاتها ودورها في حماية الأسرة وصون استقرارها، إلى جانب توضيح الحقوق والواجبات الأسرية والإجراءات القانونية، وتقديم الاستشارات المجتمعية.

ويقدم مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية "مسؤولية" مجموعة من المبادرات التثقيفية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، من خلال عرض أفلام توعوية تسلط الضوء على تعزيز الثقافة القانونية والسلوكيات الإيجابية، والتعريف بدور المركز ومبادراته المجتمعية، فضلاً عن توزيع إصدارات ومجلات توعوية مخصصة للأطفال، من بينها مجلة "أبطال المسؤولية"، التي تتضمن مجموعة من الأنشطة والتمارين الهادفة إلى تنمية التركيز، وترسيخ السلوكيات الصحيحة، وتشجيع الأطفال على تبني التصرفات الإيجابية في تعاملاتهم اليومية.