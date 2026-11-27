أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام / أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، عن انطلاق موسم 2026–2027 من "مهرجانات قرى الإمارات" يوم 3 ديسمبر المقبل، من منطقة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55، وذلك تحت شعار "اكتشف قرى الإمارات".

ويأتي تنظيم الموسم في إطار جهود المجلس لصون الموروث الثقافي والبيئي لقرى الإمارات، وتعزيز جاذبيتها السياحية، ودعم اقتصاداتها المحلية، وإشراك الأهالي في الأنشطة التي تستضيفها قراهم، ويشمل الموسم خمس قرى في أربع إمارات، ويقدّم فعاليات مجانية مفتوحة للجمهور على مدى 35 يوماً موزعة على خمس محطات.

ويهدف الموسم إلى إبراز المقومات الثقافية والطبيعية والتراثية للقرى والمناطق الريفية، وتوظيفها في تطوير تجارب سياحية نوعية تعكس خصوصية كل منطقة، وتعرّف الزوار بتاريخها ومعالمها وتقاليدها، بما يعزز حضورها وجهةً سياحيةً على مدار العام.

وتستمد كل محطة من محطات الموسم هويتها من بيئة القرية وتاريخها ومهن أهلها، من خلال برنامج متنوع يضم ورشاً للحرف التقليدية، وعروضاً للفنون الشعبية، وأنشطة ترفيهية وعائلية، بمشاركة أهالي القرى الذين يسهمون في نقل الموروث المحلي وتعريف الزوار بممارساته وتقاليده.

كما تتضمن المهرجانات أسواقاً مصاحبة تتيح للأسر المنتجة والحرفيين والمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عرض منتجاتهم وتسويقها مباشرة للجمهور، بما يدعم مشاريعهم ويوفر فرصاً اقتصادية تسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية.

وتنطلق أولى محطات الموسم في منطقة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، من 3 إلى 6 ديسمبر 2026، حيث يستلهم المهرجان هويته من مرفأ السلع وتراثها البحري، ويقدم تجارب وأنشطة تعرّف الزوار بمهن الصيد والحياة الساحلية، إلى جانب المأكولات المحلية والألعاب والتحديات الشاطئية المخصصة للعائلات.

وتستضيف منطقة مصفوت في إمارة عجمان أطول محطات الموسم، من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل، ويبرز المهرجان الطبيعة الجبلية التي تتميز بها مصفوت ضمن جبال الحجر، وما تزخر به من أفلاج ومزارع، من خلال ورش تفاعلية وعروض حية وأنشطة عائلية في الهواء الطلق.

وتنتقل المهرجانات إلى منطقة الرمس في إمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 27 ديسمبر إلى 2 يناير 2027، بالتزامن مع عطلة الشتاء واحتفالات رأس السنة لتسلط الضوء على تراث الغوص على اللؤلؤ، من خلال تجارب تعرّف الزوار بصناعة السفن التقليدية وفن النهمة، أحد أبرز الفنون الغنائية المرتبطة برحلات الغوص.

وتقام المحطة الرابعة في منطقة الشويب بمدينة العين في إمارة أبوظبي، من 8 إلى 11 يناير 2027، حيث يحتفي المهرجان بتقاليد الضيافة الإماراتية، عبر أمسيات المجالس والشعر النبطي وتجارب تقديم القهوة الإماراتية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة العائلية في الحديقة.

ويُختتم موسم "مهرجانات قرى الإمارات" في منطقة قدفع بإمارة الفجيرة، من 17 إلى 25 يناير 2027، مستلهماً هويته من موقع المنطقة الذي يجمع بين بساتين النخيل والساحل، من خلال تجارب تسلط الضوء على تراثها الزراعي والبحري، تشمل عروضاً لمنتجات التمور، وتجارب في نسج سعف النخيل، وأنشطة عائلية على الساحل.