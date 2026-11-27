دبي في 27 نوفمبر/ وام / أعلنت "مانولايف"، العالمية للخدمات المالية، عن توسيع حضورها في دبي، بافتتاح مكتب أكبر في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمثّل مرحلة جديدة من نمو أعمال الشركة في الشرق الأوسط، وتؤكد التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة.

واستناداً إلى حضورها في مركز دبي المالي العالمي منذ افتتاح مكتبها في عام 2025، يتيح المقر الجديد لـ"مانولايف" تعزيز استفادة العملاء وشركاء التوزيع في المنطقة من خبراتها العالمية في خدمة أصحاب الثروات الكبيرة.

وصُمم المكتب لدعم المزيد من التعاون عبر منصتها الدولية لخدمة هذه الشريحة، ويوفر للشركة قدرة أكبر على تعزيز علاقاتها الإقليمية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمتطورة للعائلات الثرية في مجالات حماية الثروات والسيولة والتخطيط للإرث.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي معالي فرانسوا-فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية في كندا، حيث عكست مشاركته أهمية استثمارات "مانولايف" في دبي، وتنامي روابط قطاع الخدمات المالية بين دولة الإمارات وكندا.

ويأتي استثمار "مانولايف" في وقت يواصل فيه قطاع الثروات الخاصة في دبي نموه، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لإدارة الثروات.

ويضم مركز دبي المالي العالمي اليوم أكثر من 600 شركة لإدارة الثروات والأصول، ما يعكس حجم وعمق منظومة الخدمات المالية التي يوفرها المركز.

وقال معالي فرانسوا-فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية في كندا، إن قدرة دبي المستمرة على استقطاب المؤسسات المالية العالمية تعكس مكانتها الراسخة كمركز مالي عالمي، ويجسد قرار ’مانولايف‘ تعزيز حضورها هنا قوة هذه المكانة، إلى جانب الفرص المتنامية التي تتيحها العلاقات بين كندا ودولة الإمارات، ومع مواصلة بلدينا تعزيز روابطهما الاقتصادية، فإننا نفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الكندية للاستثمار والنمو والنجاح في هذا السوق الحيوي.

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن توسع المؤسسات العالمية الرائدة مثل ’مانولايف‘ يُسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثروات والخدمات المالية، ويوفر مركز دبي المالي العالمي للشركات منصة تدعم نمو أعمالها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وتربط العملاء في المنطقة بالخبرات ورؤوس الأموال والفرص العالمية، كما يعكس استمرار ’مانولايف‘ في الاستثمار في المركز تنامي الروابط الاقتصادية والمالية بين دولة الإمارات وكندا، والفرص التي يتيحها تعزيز التعاون بين أسواقنا.

وقالت بوني تشيو، الرئيسة التنفيذية لقطاع أصحاب الثروات الكبيرة العالمي في "مانولايف"، إن دبي تمثل ركيزة أساسية لطموحات النمو طويلة الأمد لأعمال ’مانولايف‘ العالمية المخصصة لأصحاب الثروات الكبيرة، وقد مكّننا حضورنا في مركز دبي المالي العالمي من التواجد في قلب المنظومة المالية للمنطقة، بما يتيح لنا بناء شراكات أقوى وتلبية الاحتياجات المتطورة للعائلات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط في مجالي إدارة الثروات والتخطيط للإرث على نحو أفضل، ويمثل هذا التوسع محطة مهمة ضمن استثماراتنا في هذا السوق، ويعكس ثقتنا بإمكاناته على المدى الطويل.

وتشكل عمليات "مانولايف" في دبي جزءاً من منصتها العالمية المتكاملة لخدمة أصحاب الثروات الكبيرة، والتي تجمع فرقاً متخصصة في كل من برمودا وهونغ كونغ وسنغافورة ودبي.

وبخبرة تمتد لأكثر من عقدين في هذا المجال، تقدم "مانولايف" خدماتها للعملاء ذوي الارتباطات الدولية من أكثر من 150 دولة عبر قنوات الوساطة الدولية المتخصصة في خدمة أصحاب الثروات الكبيرة.