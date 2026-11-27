الفجيرة في 27 نوفمبر/ وام / تتحول الفجيرة خلال شهر ديسمبر المقبل إلى وجهة لعشاق الخيل والفروسية، مع انطلاق بطولات الفجيرة للفروسية 2026، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتتضمن برنامجاً متنوعاً من المنافسات الدولية التي تجمع بين جمال الخيل العربي، ومهارات الترويض، وإثارة قفز الحواجز، بمشاركة نخبة من الفرسان وملاك الخيول من مختلف دول العالم.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، أن تنظيم هذه البطولات يأتي ترجمة لتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، وليعكس اهتمام الإمارة المتواصل بتطوير رياضة الفروسية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن تنوع المنافسات بين الخيل العربي والترويض وقفز الحواجز يوفر منصة متكاملة لاستقطاب الفرسان والمشاركين، ويعزز مكانة الفجيرة وجهةً لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية المتخصصة.

ويُستهل برنامج البطولات في الرابع من ديسمبر بإقامة "بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي"، التي تستمر حتى السادس من الشهر، في نسخة تحمل طابعاً احتفالياً خاصاً بمناسبة مرور 11 عاماً على انطلاق البطولة، التي رسخت حضورها في أجندة مسابقات جمال الخيل العربية.

وتكتسب هذه النسخة أهمية إضافية مع ترقية البطولة إلى الفئة (A)، باعتماد المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية "إيكاهو"، في خطوة تعكس تطور مكانتها ومستواها التنافسي، وتعزز حضورها ضمن أبرز بطولات جمال الخيل العربي.

ومن الثامن إلى التاسع من ديسمبر، تنتقل المنافسات إلى بطولة الفجيرة الدولية للترويض، التي تبرز مستوى التناغم بين الفارس والخيل، وما تتطلبه هذه الرياضة من دقة وانضباط وتحكم ومهارة فنية عالية.

أما ختام البرنامج، فيكون مع بطولة الفجيرة الدولية للقفز، من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى منافسات قفز الحواجز وما تتضمنه من تحديات تجمع السرعة والدقة والقدرة على تجاوز الحواجز في أداء متكامل.

وتحتضن منطقة الحليفات في الفجيرة منافسات البطولات، التي يشرف على تنظيمها مكتب سمو ولي العهد، برئاسة اللجنة العليا المنظمة التي يرأسها سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي.

وتبرز أهمية هذه الدورة في جمع ثلاثة تخصصات مختلفة ضمن برنامج واحد، بما يتيح مساحة أوسع للمشاركة والتنافس، ويعزز فرص استقطاب المهتمين والخبرات الدولية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف إلى جوانب متعددة من عالم الفروسية، من عروض جمال الخيل العربية إلى المهارات الفنية في الترويض ومنافسات القفز.

وتحظى البطولات بدعم مجموعة من الشركاء والرعاة، يتقدمهم مربط دبي للخيول العربية، الراعي الاستراتيجي لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، وشركة "Longines"، الراعي الاستراتيجي لبطولة الفجيرة الدولية للقفز، إلى جانب الاتحاد للكهرباء والماء، ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والرميلة، ودائرة الجمارك بحكومة الفجيرة.

ومع اقتراب موعد انطلاق المنافسات، تواصل الفجيرة تعزيز حضورها في مشهد الفروسية، من خلال استضافة فعاليات تجمع بين البعد الرياضي والموروث الأصيل، وتوفر منصة للتنافس وتبادل الخبرات، بما يدعم تطور هذه الرياضة ويرسخ موقع الإمارة ضمن الوجهات المستضيفة للبطولات الدولية.