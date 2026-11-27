دبي في 27 نوفمبر/ وام / أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع شركة "سانوفي"، حملة توعوية بهدف تعزيز الوقاية المبكرة من استخدام منتجات التبغ والنيكوتين بين طلبة المدارس لحماية صحة الأجيال الناشئة، وتنمية قدرة الطلاب على اتخاذ قرارات صحية واعية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التقنيات التفاعلية والذكاء الاصطناعي والمشاركة الطلابية، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء أجيال تتمتع بالصحة وجودة الحياة.

وتستهدف الحملة، التي تستمر حتى شهر مارس المقبل، طلبة الحلقتين الثانية والثالثة في مدارس إمارة دبي، لدعم مكافحة التدخين والوقاية من الأمراض التنفسية المزمنة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وبما يعزز دور المؤسسات التعليمية في بناء ثقافة صحية تبدأ من المراحل العمرية المبكرة.

وأكد سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الحملة تعكس حرص الوزارة على تعزيز الوقاية من عوامل الخطورة الصحية، من خلال بناء وعي مستدام يبدأ من المدرسة ويمتد إلى الأسرة، عبر تمكين الطلبة من فهم مخاطر منتجات التبغ والنيكوتين، وتنمية قدرتهم على اتخاذ قرارات صحية مسؤولة، مشيراً إلى أهمية الدور المحوري الذي تؤديه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في الوقاية من الأمراض، مما يسهم في خفض تلك المخاطر والارتقاء بمؤشرات الصحة العامة.

وترتكز الحملة على تطوير أساليب التوعية المدرسية من خلال تحويل المعلومات الصحية إلى تجارب تعليمية تفاعلية ترتبط باهتمامات الطلبة، باستخدام المحاضرات والألعاب الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوارات المباشرة، لتوضيح التأثيرات الصحية للتدخين والسجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الحديثة، وتنمية مهارات التفكير النقدي ومقاومة ضغط الأقران والأصدقاء، بما يرسخ السلوكيات الوقائية والاختيارات الصحية السليمة.

وتولي الحملة أهمية خاصة لتمكين الطلبة من قيادة التوعية داخل البيئة المدرسية، عبر اختيار خمسة سفراء من الطلبة وتدريب معلمين اثنين، لتشكيل فريق توعوي يشارك في تنفيذ الأنشطة والنقاشات وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالتدخين، بما يعزز تأثير الرسائل الصحية، ويجعل الطلبة شركاء فاعلين في نشر المعرفة وتشجيع السلوك الإيجابي.

ويمتد نطاق التوعية إلى الأسرة باعتبارها شريكاً أساسياً في حماية صحة الأبناء، من خلال تخصيص يومين للقاءات حضورية وافتراضية مع أولياء الأمور، وتقديم إرشادات عملية لتعزيز الحوار الأسري حول مخاطر التبغ والنيكوتين، ومساعدة الأبناء على اكتساب الثقة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات صحية مسؤولة.