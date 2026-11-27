الفجيرة في 27 نوفمبر/ وام / أعلنت جامعتا الفجيرة وحمدان بن محمد الذكية، عن تعاون مشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية، وتبادل الخبرات والمعارف، ودعم الابتكار في التعليم، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ومواكبة متطلبات المستقبل.

وفي هذا السياق وقّع سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، وسعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات المؤسسية وتكامل الجهود بين مؤسسات التعليم العالي.

ويشمل التعاون، تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل، إلى جانب التعاون في مجالات التعلم الذكي والتحول الرقمي والابتكار في التعليم.

وقال الجاسم: نتطلع من خلال تعاوننا مع جامعة حمدان بن محمد الذكية إلى تطوير مبادرات مشتركة تعزز فرص التعلم والابتكار، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال سعادة الدكتور منصور العور إن التعلّم الذكي يوسّع فرص التعلّم ويمنح المتعلّمين مساحة أكبر للابتكار ونتطلّع إلى توظيف خبرتنا في التعلّم الذكي والتحوّل الرقمي لتطوير مبادرات أكاديمية وبحثية مشتركة مع جامعة الفجيرة.