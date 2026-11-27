دبي في 27 نوفمبر/ وام / أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، استراتيجية الابتكار التخصصية، وكشفت عن هويتها البصرية، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، وتوظيف الكفاءات البشرية وأفكارها في تطوير منظومة الموارد البشرية والارتقاء بتجربة موظفي حكومة دبي.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الدائرة ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2026"، بحضور سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وسعادة الدكتور هزاع النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع التميز والخدمات الحكومية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور محمد حسين بن علي، محامي عام أول في النيابة العامة بدبي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء.

وتقوم الاستراتيجية على فلسفة "نبتكر للإنسان، ونبتكر بالإنسان"، التي تضع الموظف في محور جهود التطوير، من خلال استشراف المستقبل، وتطوير الحلول الاستباقية، وتنمية القدرات، وترسيخ ثقافة الإبداع، وبناء منظومة عمل تسهم في تحقيق أثر إيجابي في بيئة العمل الحكومي.

وتعكس الهوية البصرية للاستراتيجية 4 محاور مترابطة تتمثل في "عقل يستشرف، وحواس تستشعر، وسواعد تُنجز، وقلب يستمر بالأثر"، بما يجسد دور الإنسان في مختلف مراحل الابتكار.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن موظفي حكومة دبي وشركاءها يمثلون مصدراً أساسياً للأفكار والفرص التطويرية، بحكم ارتباطهم المباشر بتفاصيل العمل وتحدياته، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحويل الأفكار إلى حلول عملية تسهم في تحسين تجربة الموظفين وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة ممارسات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وأضاف أن الدائرة تعمل على توفير إطار مؤسسي يمكّن الموظفين من طرح أفكارهم وتطويرها واختبارها وتحويلها إلى مبادرات، من خلال فهم التحديات الفعلية واستشراف احتياجات الموظفين وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية.

وشهد الحفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، بين الدائرة وكل من القيادة العامة للدفاع المدني بدبي والنيابة العامة بدبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتميز المؤسسي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير مبادرات مشتركة تدعم كفاءة الأداء المؤسسي.

ووقّع سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مذكرة التفاهم، مع سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، فيما وقّعت سعادة آمنة حمود السويدي، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في الدائرة، مذكرتي التفاهم مع الدكتور محمد حسين بن علي، محامي عام أول في النيابة العامة بدبي، وسعادة العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

وشهد الحفل توقيع "ميثاق الابتكار"، الذي يحدد التزامات قيادة الدائرة وموظفيها في توفير بيئة عمل محفزة للإبداع، وتمكين الموظفين من تطوير أفكارهم، وتعزيز التعاون والتعلم المستمر، إلى جانب تحديد مبادئ الابتكار وآليات تفعيله ومؤشرات قياسه.

وافتتحت الدائرة خلال الحفل "سوق الأفكار"، وهي منصة تفاعلية تعرض أفكاراً ومبادرات مبتكرة جرى جمعها خلال فعاليات شهر الابتكار، بمشاركة الموظفين والموردين والمتعاملين والشركاء من الجهات الحكومية في دبي، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والتطوير المشترك.

واطلع وفد دولي من دول شرق آسيا على الأفكار والمبادرات المعروضة، وتجربة الدائرة في تعزيز ثقافة الابتكار.