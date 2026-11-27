دبي في 27 نوفمبر/ وام / أعلنت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية متخصصة في اقتصاد صناعة المحتوى، عن تسجيل أكثر من 300 ألف اهتمام من أكثر من 113 دولة، للمشاركة في النسخة الثانية من أكبر جائزة للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، الأغلى من نوعها عالمياً بقيمة مليون دولار، والتي أطلقتها القمة بالشراكة مع BytePlus، ذراع خدمات تكنولوجيا المؤسسات التابعة لشركة ByteDance، وبدعم من TikTok، بهدف تحفيز صناع المحتوى والسرد القصصي والمبدعين من مختلف أنحاء العالم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج أفلام مبتكرة تقدم قصصاً هادفة تتناول قضايا الإنسان والمجتمع والتكنولوجيا والطبيعة والعلاقات الإنسانية.

ويعكس تسجيل القمة لأكثر من 300 ألف اهتمام للمشاركة بالجائزة حجم الإقبال العالمي الكبير على جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وما تمثله من فرص استثنائية أمام صناع المحتوى والمواهب الإبداعية لإبراز قدراتهم وتقديم رؤاهم وأفكارهم إلى جمهور عالمي، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الأفلام والسرد القصصي. كما يؤكد هذا الإقبال المكانة العالمية التي اكتسبتها الجائزة وتمكنها من استقطاب المبدعين الطامحين إلى تقديم أعمال نوعية للفوز بالجائزة الأكبر من نوعها والبالغة مليون دولار.

وأكد معالي سعيد محمد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، أن استقطاب الجائزة لأكثر من 300 ألف اهتمام من 113 دولة يعكس دور القمة في إحداث أثر جوهري في خارطة الصناعات الإبداعية على مستوى العالم، حيث تعمل القمة من خلال هذا الدور على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمختبر عالمي مفتوح لابتكار مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى وتسريع نموه.

وقال معاليه: أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة أساسية في صناعة المحتوى، وقمة المليار متابع تستبق دائماً التحولات المتسارعة في هذا القطاع للمساهمة في صناعة مساراته وتوجيهها نحو آفاق أكثر تأثيراً وإيجابية في تنمية المجتمعات، والشراكة الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين لإطلاق الجائزة الأكبر من نوعها عالمياً بقيمة مليون دولار، تجسد التزامنا بتمكين المبدعين تقنياً، لتحويل أفكارهم ورؤاهم في معالجة قضايا الإنسان والبيئة والمستقبل إلى واقع قادر على الوصول إلى مليارات المشاهدين حول العالم.

وأضاف معاليه: هذا الاهتمام العالمي الكبير الذي تشهده الجائزة يؤكد مساهمة مبادرات القمة وشراكاتها الاستراتيجية بفاعلية في رسم ملامح حقبة جديدة من صناعة المحتوى الذكي والمؤثر. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات التي سنواصل إطلاقها ودعمها ستمثل دافعاً لموجات إبداعية عالمية جديدة.

وأسهمت الجائزة في إطلاق حراك إبداعي عالمي، من خلال استقطاب صناع المحتوى والمخرجين والمواهب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، وتحفيزهم على استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفه في ابتكار أساليب وأفكار جديدة للسرد القصصي والإنتاج السينمائي.

كما وفرت مساحة عالمية للتنافس وتبادل الأفكار والخبرات، وشجعت المبدعين على تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى مشاريع وأعمال إبداعية قابلة للتطوير والانتشار، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي، ويفتح مسارات جديدة لازدهار صناعة المحتوى وتطوير نماذج أعمال مبتكرة قائمة على أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التكنولوجيا المتطورة.

وتتناول موضوعات الجائزة محاور تشمل: المجتمع والقضايا الإنسانية، والحقيقة والأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، والإنسان والذكاء الاصطناعي، والمناخ والطبيعة وكوكبنا المتغير، والعلاقات الإنسانية، بما يتيح للمشاركين استكشاف قضايا الإنسان والمجتمع والتحولات التي يشهدها العالم من خلال رؤى إبداعية وتقنيات إنتاج متقدمة.

وتستضيف النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027 في دبي، عرض الأفلام الخمسة المتأهلة والإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار.

كما أعلنت قمة المليار متابع عن أسماء لجنة تحكيم النسخة الثانية من جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وتتولى اللجنة المتخصصة تقييم الأعمال المشاركة واختيار الأفلام الفائزة وفق معايير تشمل الإبداع والأصالة، والسرد القصصي والتأثير العاطفي، والتوظيف التقني والفني لأدوات الذكاء الاصطناعي، ومدى الارتباط بموضوع الجائزة، والتأثير العام للعمل.

وتضم لجنة التحكيم خمسة من أبرز الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإنتاج السينمائي والتأثير الإبداعي، وهم: تشانغ يونغليانغ Zhang Yongliang، مدير عام BytePlus، ويتمتع بخبرة قيادية واسعة في قطاع التكنولوجيا والأعمال. ويقود من خلال منصبه جهود التحول الرقمي للمؤسسات العالمية، عبر حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مع التركيز على أسواق جنوب شرق آسيا واليابان وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط وأوروبا.

كما تضم يويشينغ هوا Yuesheng Hua رئيسة المحتوى في منصة Melolo العالمية للبث والمتخصصة في الدراما القصيرة التابعة لشركة ByteDance الشركة المالكة لمنصة TikTok، وتُعد من الشخصيات البارزة في تطوير أحد أكثر أنظمة الترفيه القائم على المحتوى القصير تأثيراً على مستوى العالم. وتمتلك خبرة واسعة في استراتيجيات المحتوى والشراكات الإبداعية والسرد القصصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأسهمت في تطوير قطاع الدراما القصيرة وتعزيز الربط بين التقنيات الناشئة والجيل الجديد من صناعة الترفيه العالمية.

وتضم اللجنة أيضاً برايان كونور Brian Connor، الحائز على جائزة الأوسكار في مجال المؤثرات البصرية، والمدير الإبداعي السابق لقسم الابتكار البصري في Eyeline/Netflix، ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في صناعة السينما والتلفزيون. وأسهم من خلال عمله في مشروع Global Creators Project في مساعدة صناع الأفلام على فهم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودمجها في مراحل الإنتاج السينمائي، كما شارك في أعمال سينمائية حائزة على عدة جوائز، من بينها فيلم DUNE للمخرج دينيس فيلنوف.

وتضم اللجنة في عضويتها أيضاً فيرينا بوم Verena Puhm، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ماتريارك Matriarch، والرئيسة السابقة لاستوديو Dream Lab LA التابع لشركة Luma AI، والتي أسست أول استوديو بحث وتطوير سينمائي من الجيل الجديد في القطاع، وأسهمت في تطوير مسارات إنتاج واسعة النطاق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، شملت الأفلام والرسوم المتحركة والأعمال الهجينة. وتقود حالياً في شركة Matriarch تطوير منهجية متخصصة في تحليل استجابة الجمهور للمحتوى، من خلال الجمع بين المؤشرات الحيوية والمشاعر التي يعبر عنها الجمهور وبيانات المحتوى، بما يدعم تطوير الأعمال الإبداعية وتقييمها.

وتكتمل اللجنة بالمخرج والمنتج السينمائي مراد عثمان Murad Osmann، الشريك في ابتكار سلسلة الصور العالمية الشهيرة #FollowMeTo، التي حققت انتشاراً واسعاً وأصبحت من أبرز تجارب المحتوى المتخصص في السفر حول العالم، وحظيت أعماله بتقدير دولي، كما شارك في تأسيس استوديو الإنتاج Hype، الذي وصلت ستة من أفلامه إلى مهرجان كان السينمائي، خمسة منها ضمن المسابقة الرسمية، ويعمل حالياً على تطوير صناعة الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد اللجنة في تقييم الأعمال المشاركة على مجموعة من المعايير التي توازن بين مستوى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقوة السرد القصصي، والإبداع، والجماليات البصرية، وجودة التنفيذ التقني، بما يشجع صناع المحتوى المبدعين على تقديم أعمال مبتكرة تتضمن تجارب سينمائية تحمل مضامين إنسانية هادفة.

وستقوم لجنة التحكيم باختيار الأفلام المتأهلة والإعلان عن القائمة المختصرة التي تضم 10 أفلام، وبدء التصويت الجماهيري في 15 ديسمبر 2026، على أن يتم الكشف عن الأعمال الخمسة النهائية في 25 ديسمبر 2026، وصولاً إلى عرض الأفلام والإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، التي تقام في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027.