الشارقة في 27 نوفمبر/ وام / تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف بعيد الاتحاد الـ55، ببرنامج من الفعاليات الوطنية والثقافية والتراثية، خلال الفترة من 27 نوفمبر الحالي حتى 3 ديسمبر المقبل، بمشاركة أربعة متاحف في الشارقة وخورفكان وكلباء.

وتفتح الهيئة جميع متاحفها في الشارقة وخورفكان وكلباء وفِلي مجاناً أمام الزوار يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور والعائلات للتعرف إلى تاريخ الدولة وموروثها الثقافي واستكشاف مقتنياتها ومعارضها المتنوعة.

وانطلقت الفعاليات اليوم في حصن خورفكان، بعروض العيالة والرزفة والفروسية ومسيرة للخيول، إلى جانب ورش للحرف والأزياء الإماراتية والحناء والقهوة العربية، ومسابقات شعبية وأنشطة تراثية.

ويستضيف حصن الشارقة غدا فعاليات تتضمن عروضاً شعبية وأنشطة للصقارة ومسابقات عائلية وورشاً فنية وتراثية، بمشاركة عدد من متاحف الشارقة، إلى جانب أركان تفاعلية وأنشطة تحتفي بالوطن وموروث الأجداد.

ويقدم متحف الشارقة البحري، خلال الفترة من الأول إلى 3 ديسمبر المقبل، عروضاً شعبية وبحرية وورشاً تعليمية وتجارب تفاعلية تستعرض صناعة قارب الشاشة وتجارة اللؤلؤ وفلق المحار، كما ينظم يوم 2 ديسمبر مسيرة بحرية تنطلق الساعة الثانية ظهراً، بمشاركة الصيادين المحليين، بالتعاون مع هيئة الشارقة للثروة السمكية، وبمشاركة قوارب النزهة التي توفرها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

وفي كلباء، يستضيف بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي يوم 2 ديسمبر برنامجاً يتضمن معرضاً فنياً بمشاركة فنانات من كلباء، وعروضاً شعبية وطلابية واستعراضات للخيول، وورشاً تراثية وفنية، وجلسة لكبار المواطنين تستعيد ذكريات قيام الاتحاد.

وتتضمن الاحتفالات مسابقة "أجمل زي إماراتي"، التي تقام في مواقع الفعاليات من 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، مع اختيار فائز يومياً في كل موقع ، وتتاح المشاركة للمواطنين والمقيمين بارتداء الزي الإماراتي التراثي والتقاط صورة داخل المتحف ورفعها عبر رمز الاستجابة السريعة "QR Code"، من الساعة الرابعة حتى السابعة والنصف مساءً، بحد أقصى صورتين لكل مشارك، وفق الشروط المحددة للمسابقة.

وتتيح مبادرة الدخول المجاني للزوار فرصة الاطلاع على المعارض المتنوعة، من بينها معرض "الإرث المشترك: الحوار والتفاعل بين الحضارة الصينية والحضارة الإسلامية" في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، بالتعاون مع متحف شنغهاي، ويضم 124 قطعة أثرية وفنية توثق التبادل الحضاري بين الصين والعالم الإسلامي.

كما يمكن زيارة معرضي "الفن العربي الحديث والمعاصر" و"نور الشرق" في متحف الشارقة للفنون، ومعرض "من المحارة إلى التاج" التفاعلي في بيت النابودة، الذي يستعرض تاريخ الغوص واللؤلؤ ودوره في تشكيل الهوية الثقافية والاقتصادية للمجتمع الإماراتي.

وتستقبل متاحف الشارقة زوارها يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ويوم الجمعة من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، مع احتمال اختلاف ساعات العمل في بعض المواقع وفقاً لمواعيد الفعاليات والبرامج.