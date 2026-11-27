أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام / احتفت مجموعة تريندز بعيد الاتحاد الـ55، من خلال فعالية وطنية نظمها قطاع الاتصال المؤسسي، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، والمديرين العامين لشركات المجموعة الخمس، ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وجمع من الباحثين والموظفين، في أجواء جسدت الاعتزاز بالهوية الوطنية والفخر بمسيرة الاتحاد ومنجزات الدولة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، بهذه المناسبة، أن عيد الاتحاد يمثل محطة تاريخية متجددة لاستلهام رؤية الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم دولة أصبحت نموذجاً عالمياً في الاستقرار والتنمية والريادة، مشيرا إلى أن مسيرة الإمارات، على مدى 55 عاماً، تجسد إرادة وطن جعل من الطموح والإنجاز ركيزتين لصناعة المستقبل.

وأضاف أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها بثقة نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، مستندة إلى رؤية استراتيجية تجعل المعرفة والبحث العلمي والابتكار محركات رئيسة للتنمية المستدامة، مؤكداً أن "تريندز" يجدد، في هذه المناسبة الوطنية، التزامه بمواصلة دوره في إنتاج المعرفة واستشراف التحولات، ودعم مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز حضور الدولة ومكانتها في المحافل الفكرية والبحثية الدولية.

وتضمنت الاحتفالية فقرات وأنشطة وطنية عكست روح الاتحاد وقيم الانتماء والولاء.