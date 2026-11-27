دبي في 27 نوفمبر/ وام / أعلنت شرطتا دبي والشارقة عن التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الجنائية والمرورية، وتبادل الخبرات والممارسات الشرطية، ومناقشة التحديات الميدانية والحلول المناسبة لها، بما يسهم في تطوير العمل الشرطي وتعزيز الأمن والسلامة.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، وسعادة اللواء إبراهيم مصبح العاجل، مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة في شرطة الشارقة، والوفد المرافق له، في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد الشامسي حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون مع شرطة الشارقة في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني، وتكامل الجهود بين القيادات الشرطية في الدولة، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة ويرسخ الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات والمعارف في تطوير آليات العمل، وإيجاد حلول للتحديات الميدانية، وتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات الأمنية والمرورية، مؤكداً استعداد شرطة دبي لتسخير خبراتها وإمكاناتها لدعم التعاون المشترك.

من جانبه أشاد اللواء إبراهيم مصبح العاجل بخبرات شرطة دبي وتجاربها في مختلف مجالات العمل الشرطي، مؤكداً أهمية اللقاءات المشتركة في تعزيز العلاقات المؤسسية، وتبادل الخبرات والرؤى، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الجوانب الجنائية والمرورية، وآليات التنسيق الميداني، وتبادل المعلومات والبيانات، إلى جانب استعراض التحديات القائمة ومقترحات معالجتها، بما يعزز الجاهزية وكفاءة العمليات الشرطية.