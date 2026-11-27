دبي في 27 نوفمبر/ وام / ينطلق غدًا الموسم السادس من "سوق المزارعين"، إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي تُنظمها بلدية دبي وتجمع المزارعين الإماراتيين وأصحاب المشاريع الزراعية ومجتمع دبي في وجهة أسبوعية تحتفي بالمنتج الإماراتي والزراعة المحلية ضمن تجربة تدمج التسوق والترفيه في مكانٍ واحد.

ويُقام السوق في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج؛ حيث سيُنظم على مدار يومين أسبوعيًا "السبت والأحد" لغاية 31 يناير 2027 بمشاركة 43 من المزارعين الإماراتيين وأصحاب المشاريع المحلية في أكبر نسخة من حيث المشاركة منذ انطلاقه.

ويتيح السوق للمشاركين عرض وبيع منتجاتهم أمام جمهورٍ واسع والوصول إلى عملاء جدد والتعريف بمنتجاتهم.

كما سيشهد السوق للمرة الأولى منذ انطلاقه تخصيص 10 مساحات للأطفال من "المزارعين ورواد الأعمال الصغار" لإتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع منتجاتهم وتشجيعهم على خوض تجربة عملية في مجالي الزراعة وريادة الأعمال بما ينمي مهاراتهم منذ الصغر.

ويقدّم هذا الموسم تجربة مجتمعية تتجاوز التسوق من خلال برنامج متنوع من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والتجارب التي تتيح لمختلف الفئات العمرية قضاء وقت ممتع والتعرّف على جوانب من الزراعة المحلية وطرق الإنتاج في مساحة تجمع الأسر وأفراد المجتمع وتدعم التفاعل بينهم.

وتضم الأنشطة عروض ضوئية باستخدام الطائرات بدون طيار خلال حفل الافتتاح، وعروض احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد يوم 5 ديسمبر المقبل.

وسيضم السوق مجموعة من الورش والعروض التي تُنظم للمرة الأولى وهي؛ تجربة طاولة الشيف "Chef Table" ستُقام كل أسبوعين يقدم خلالها أحد الطهاة وصفات حية أمام الجمهور باستخدام المنتجات الطازجة من سوق المزارعين وتجارب الزراعة الافتراضية "Virtual Gamification" من خلال ألعاب رقمية تفاعلية لتعليم الأطفال مراحل الزراعة والعناية بالنباتات بأسلوب مبتكر وممتع. إلى جانب أجهزة البيع الذاتي للبذور "Seeds Vending Machine" لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الزراعة المنزلية.

كما سيشمل السوق برنامج "المزارع الصغير" الذي يتضمن ورش عمل تفاعلية لتعليم الأطفال أساسيات الزراعة وتنمية مهاراتهم الزراعية إلى جانب "المجلس الزراعي الأسبوعي" الذي يقدّم مجموعة من ورش العمل والمحاضرات المجانية بإشراف أعضاء مبادرة "جذور" المجتمعية وبدعم من "بلانتولوجي" بهدف تبادل الخبرات والمعارف الزراعية وتعزيز ثقافة الزراعة المستدامة.

وقال محمد عبد الرحمن أهلي مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، إنه مع انطلاق الموسم السادس من سوق المزارعين في الحديقة القرآنية نفتح الأبواب أمام سكان وزوار دبي للاستمتاع بإحدى أبرز الفعاليات التي تقدم تجربة مجتمعية وحضرية فريدة خلال فصل الشتاء تجمع بين أنشطة التسوق والترفيه ضمن المساحات العامة لنوفر تجارب مصممة لتناسب احتياجات جميع أفراد المجتمع بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاهية ويرتقي بجاذبية دبي وحيوية وجهاتها الترفيهية الشتوية".

وتوفر بلدية دبي للمزارعين المشاركين حزمة من التسهيلات والخدمات، تشمل عرض المنتجات وخدمات وتجهيزات لوجستية ومستلزمات زراعية إلى جانب الورش التوعوية والإرشادية والدورات التدريبية والاستشارات.