أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة فعالية وطنية احتفاء بعيد الاتحاد الـ 55، في قاعة المسحاب بفندق إرث في أبوظبي بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، وسعادة أحمد راشد النيادي المدير العام للهيئة والمسؤولين والموظفين والموظفات استحضرت فيها مسيرة الاتحاد المباركة وما أرسته من قيم تعزز التلاحم والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وبهذه المناسبة، رفع معالي الدرعي باسم الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلاً المولى عز وجل أن يعلي من شأن هذه الدولة المباركة في كل لحظة وحين وأن يحفظ قيادتها الرشيدة، ويوفقهم لمسيرة عزها ونهضتها وتطورها ونمائها لتظل واحة خير وبركة وأمان واطمئنان.

وأكد معاليه أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية تجسد أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته ومكانته العالمية، مجددًا العهد والولاء لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على تعزيز قيم المواطنة الصالحة، وترسخ معاني الانتماء والولاء والمسؤولية تجاه الوطن في نفوس أفراد المجتمع والأجيال، وتعريفهم بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، والاستلهام من رؤية سموهم في مواكبة الحاضر واستشراف المستقبل الواعد سيرًا على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين وضعوا أركان دولتنا التي أصبحت اليوم نموذجاً في التنمية والتقدم والتسامح والتعايش.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها تم عرض مقطع فيديو استعرض مسيرة الاتحاد والنهضة التي عاشتها الدولة وما تحقق فيها من إنجازات أبهرت العالم قاطبة، كما كانت هناك مشاركة من طلاب من مدرسة الدانة للشراكات التعليمية ومدرسة الغد بلوحة استعراضية ومسرحية وطنية وجدت قبولا وإشادة من المتابعين، كما تخلل الحفل تقديم قصيدة شعرية ألقاها الطالب سعيد الكعبي تناول في ثنياها روح الاتحاد.

وتضمن الاحتفال برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الوطنية وباقة متنوعة شملت الأركان التراثية والأنشطة الترفيهية المصاحبة التي تناسب مختلف أفراد العائلة والأطفال، منها "دكان الطيبين"، و"ركن التصوير التراثي"، و"ركن رسم الشخصيات"، إلى جانب "الركن الشعبي"، و"ركن الحناء"، بما يعكس الموروث الإماراتي الأصيل ويضفي أجواءً من البهجة والتفاعل.