دبي في 27 نوفمبر/ وام / احتفلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بعيد الاتحاد الـ55 من خلال تنظيم فعالية حكاية وطن تحت عنوان "من هنا بدأت الحكاية.. من بيت يجمعنا وقيم ورثناها" في أجواء وطنية جسّدت روح الاتحاد وأصالة الموروث الإماراتي عبر رحلة تفاعلية شملت الإمارات السبع وجمعت بين التراث والحرف اليدوية والفنون والضيافة الإماراتية الأصيلة.

وجاءت الفعالية تزامناً مع عام الأسرة 2026، وانسجاماً مع شعار عيد الاتحاد الخامس والخمسين "انتماء وولاء" بهدف إبراز دور الأسرة في نقل الموروث الثقافي والقيم الوطنية بين الأجيال وتعزيز الاعتزاز بالهوية الإماراتية من خلال تجارب تفاعلية تستحضر ملامح الحياة الإماراتية الأصيلة وتعكس وحدة الوطن وتنوع إرثه الثقافي.

ورفعت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات.

وأكدت أن الاحتفاء بعيد الاتحاد يمثل فرصة لاستحضار إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم وطن جمع الإمارات السبع تحت راية واحدة وجعلوا من الإنسان والأسرة أساساً لمسيرة البناء والتنمية.

وقالت إن حكاية الإمارات لم تبدأ بالإنجازات التي نشهدها اليوم بل بدأت برؤية آمنت بالوحدة وبقيم أصيلة نشأت في بيوتنا وتوارثتها أجيالنا مشيرةً إلى أن فعالية حكاية وطن تجسد هذا الإرث من خلال تجربة تجمع بين المعرفة والمشاركة وتقرّب للأجيال معاني الاتحاد وما يحمله من مسؤولية تجاه الوطن ومستقبله.

وأضافت أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الخامس والخمسين بالتزامن مع عام الأسرة 2026 يؤكد مكانة الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى للهوية الوطنية وأن أعظم ما يمكن توريثه للأبناء هو القيم التي قامت عليها دولة الإمارات ليواصلوا مسيرة العطاء ويحافظوا على مكتسبات وطنهم.

وتضمنت الفعالية سبع محطات مثّلت إمارات الدولة؛ استُهلت في أبوظبي بلوحة وطنية جماعية من الأحجار الملونة وتلتها دبي بركن تصوير يجمع التراث بالحداثة ثم الشارقة بورش لحرفة "التلي" وتزيين المداخن كما شملت عجمان بنقوش الحناء التراثية وأم القيوين بورشة تزيين الدلال بفن الديكوباج ورأس الخيمة بمجلس إماراتي لتبادل الحكايات بين الأجيال واختُتمت في الفجيرة التي احتفت بالضيافة العربية بتقديم القهوة والتمر والأطباق الشعبية احتفاءً بالضيافة الإماراتية.

واختتمت المؤسسة احتفالها بالتأكيد على أهمية إحياء الموروث الوطني وتعزيز حضوره في وجدان الأجيال انطلاقاً من إيمانها بأن الحفاظ على الهوية الإماراتية يبدأ من الأسرة وأن ما يجمع أبناء الإمارات من تاريخ مشترك وقيم أصيلة سيبقى أساساً لوحدتهم وتماسك مجتمعهم.