دبي في 27 نوفمبر/ وام / انطلقت في دبي اليوم، فعاليات النسخة الـ14 من مؤتمرالإمارات لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة جراحة العظام في جمعية الامارات الطبية، بمشاركة 600 خبير وطبيب متخصص من 26 دولة.

حضر افتتاح المؤتمر في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية" ، والشيخة الدكتورة نورة خالد صقر سلطان القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات الطبية، والدكتور على البلوشي رئيس شعبة العظام رئيس المؤتمر، إلى جانب نخبة من كبار الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجال جراحة العظام والمفاصل من داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور علي البلوشي، في كلمته خلال الافتتاح، إن المؤتمر الذي تنظمه "انفو بلاس" ويستمر ثلاثة أيام، يهدف إلى تزويد جراحي العظام والمتخصصين في الرعاية الصحية ذات الصلة بأحدث المستجدات في الممارسات السريرية، والتقنيات الناشئة، والإجراءات الجراحية، والتطورات في مختلف التخصصات الفرعية لجراحة العظام، لافتاً إلى أن المؤتمر يجمع نخبة من خبراء جراحة العظام الإقليميين والدوليين، ويتضمن حلقات نقاش، ودورات تنشيطية، وورش عمل تطبيقية، وندوات علمية برعاية شركات طبية، مع تركيز خاص على جراحات الورك والقدم والكاحل، وجراحة الركبة، والطب الرياضي، والمناظير، والحفاظ على المفاصل، والإصابات، وإعادة البناء، واستبدال المفاصل.

وأوضح أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن 24 جلسة علمية، و129 محاضرة، و3 ورش عمل، و5 ندوات علمية، بمشاركة 82 متحدثاً وخبيراً، بالإضافة إلى 20 عضواً ضمن لجان المؤتمر، مبيناً أن الجديد في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر يتمثل في عدد الأبحاث العلمية والملصقات الإلكترونية التي بلغ عددها 77 ملخصاً علمياً، بالإضافة إلى عرض 25 بحثاً علمياً من الأبحاث المقبولة، موزعة على 12 عرضاً شفهياً و13 ملصقاً علمياً إلكترونياً ،منوهاً بأن المشاركون في المؤتمر سيحصلون على 20 ساعة تعليم طبي مستمر "CME/CPD" معتمدة من هيئة الصحة بدبي.

وأضاف البلوشي أن برنامج المؤتمر يتضمن عقد دورتين متخصصتين، الأولى حول جراحات ومشاكل الورك من كل الزوايا ،والثانية حول القدم والكاحل ،حيث ستقدم الدورتان تعليماً متخصصاً ومركّزاً في هذين التخصصين الدقيقين، كما يتضمن البرنامج مستجدات الطب القائم على الأدلة، ومناقشات حول التقنيات والإجراءات الجديدة، بما يتيح للمشاركين استعراض أحدث التطورات وبحث سبل تطبيقها في الممارسة السريرية، إضافة إلى محاور الإصابات وإعادة البناء، واستبدال المفاصل، والطب الرياضي والمناظير، وتقنيات الحفاظ على المفاصل، ليعزز المشاركون فهمهم للمبادئ الراسخة في جراحة العظام، وفي الوقت ذاته يتعرفون على الأساليب الأحدث في إدارة الحالات والإصابات العضلية الهيكلية المعقدة.

وقام الدكتور علي البلوشي، والدكتور عامر شريف، والشيخة الدكتورة نورة القاسمي، والحضور بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي تشارك فيه 17 شركة متخصصة، تستعرض أحدث المنتجات والتقنيات والمعدات والخدمات في مجال جراحة العظام.