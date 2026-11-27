دبي في 27 نوفمبر/ وام / احتفت مطارات دبي بعيد الاتحاد الـ55 بأجواء احتفالية جسّدت أصالة التراث الإماراتي وكرم الضيافة، حيث استقبلت بالتعاون مع شركائها في مجتمع المطار "oneDXB" الضيوف القادمين بكرم الضيافة الإماراتية الأصيلة، فيما اجتمع الزملاء لاحقاً للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مطارات دبي.

وانسجاماً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، سلطت الاحتفالات الضوء على القيم والعادات التي توارثتها الأسر الإماراتية عبر الأجيال، ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ الروابط المجتمعية.

وعلى وقع أهازيج الحربية، استقبلت مطارات دبي الضيوف القادمين بالقهوة العربية والحلوى، في أجواء تعكس حفاوة الاستقبال التي عُرف بها أهل الإمارات على مرّ الأجيال.

وحظي الضيوف بهدايا تذكارية مستوحاة من التراث الإماراتي، شملت بطاقات للأمتعة وحقائب صغيرة تزيّنها نقوش مستوحاة من فن حياكة السدو كما استمتع الأطفال بلقاء شخصيات ترفيهية قدّمتها الجهات المشاركة في مجتمع المطار oneDXB، فيما أُتيحت للعائلات فرصة توثيق لحظات وصولها إلى دبي بالتقاط صور عائلية في ركن خاص بعيد الاتحاد، والاحتفاظ بنسخ مطبوعة منها تذكاراً لهذه المناسبة.

وأكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي : عيد الاتحاد مناسبة وطنية نحتفي بها بكل فخر واعتزاز، ونستذكر فيها الرؤية الملهمة للآباء المؤسسين والقيم التي أرست دعائم مسيرة دولة الإمارات ورسّخت مكانتها نموذجاً عالمياً في الطموح والإنجاز ويكتسب احتفالنا هذا العام بُعداً خاصاً لتزامنه مع عام الأسرة، بما يحمله من معانٍ تعكس أهمية الروابط الإنسانية التي تجمعنا وتشكّل جوهر مجتمعنا وهويتنا.

وأضاف: من أكثر اللحظات التي تبعث على الفخر في هذه المناسبة أن نرى موظفينا وشركاءنا في مجتمع المطار oneDXB وضيوف دبي من مختلف أنحاء العالم يشاركوننا أجواء الاحتفال بقيمنا وتراثنا وهويتنا الوطنية وفي مطارات دبي، تتجسّد هذه القيم يومياً من خلال روح التعاون التي تجمع مجتمع المطار oneDXB، حيث نعمل معاً لتقديم تجربة استثنائية تعكس كرم الضيافة الإماراتية وأصالتها. ومن خلال هذه الاحتفالات، نحرص على أن نتيح لضيوف دبي فرصة التعرّف إلى تراث دولة الإمارات وثقافتها وهويتها الوطنية، لكي يحملونها معهم كذكرى جميلة عن الإمارات.

وامتدت أجواء الاحتفال إلى المبنى 3، حيث اجتمع الزملاء من مختلف الجهات العاملة في المطار للمشاركة في مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سلّطت الضوء على مكانة الأسرة في الثقافة الإماراتية.

وتجوّل المشاركون في نموذج مستوحى من منزل الطفولة للمغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم في منطقة الشندغة، والذي جاء اختياره استلهاماً لما يمثله من إرث أسري ووطني عريق، وانسجاماً مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة.

ويُعد هذا البيت أحد المعالم التاريخية التي شهدت نشأة أجيال من أسرة آل مكتوم، ويجسد القيم الإماراتية الأصيلة المرتبطة بالترابط الأسري والانتماء كما تضمّن التصميم عناصر مستوحاة من العمارة التراثية في دبي، من بينها نماذج للأبواب الخشبية التقليدية المعروفة بـ"بيبان دبي"، والتي تعكس جمال الحرف الإماراتية وأصالة البيوت التراثية في الإمارة.

واستعرضت العروض التراثية أنماط حياة الأسر الإماراتية وتنقّلها مع تعاقب المواسم، بما في ذلك تقليد "الحولة" أو "المقيظ"، الذي كانت تنتقل خلاله العائلات من المناطق الساحلية إلى الواحات والمناطق الجبلية خلال فصل الصيف بحثاً عن الأجواء المعتدلة ومصادر المياه. فيما أتاح نشاط شجرة العائلة للزملاء فرصة لاستكشاف جذورهم العائلية.

كما تضمنت الفعاليات عروضاً لفن الآهال، أحد الفنون الشعبية الإماراتية الأصيلة الذي يعتمد على الأداء الجماعي بالصوت البشري دون استخدام الآلات الموسيقية، في تعبير عن غنى التراث الثقافي الإماراتي وتنوّعه.

وأتاحت الاحتفالات فرصة زيارة السوق الكبير الذي ضمّ عدداً من روّاد الأعمال من "الحي الإماراتي"، والاطّلاع على مجموعة من الحليّ التقليدية التي تزيّنت بها المرأة الإماراتية قديماً، قدّمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" إضافة إلى متابعة الحرفيين أثناء ممارسة الحرف التقليدية، والتعرّف من خلال عروض حيّة إلى طرق إعداد القهوة العربية و"البثيثة"، إحدى الحلويات الإماراتية التقليدية.

وشملت الاحتفالات أيضاً ركناً للحنّاء ومسابقة تراثية اختبر خلالها المشاركون معرفتهم بالعادات والتقاليد الأسرية في دولة الإمارات.

وسيواصل السوق الكبير استقبال الزوّار حتى 3 ديسمبر 2026، حيث يسلّط الضوء على منتجات رواد الأعمال من الحي الإماراتي في مطار دبي الدولي.