دبي في 27 نوفمبر/ وام / احتفت مؤسسة دبي للمرأة بعيد الاتحاد الـ 55 في أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة وما تمثله من قيم راسخة في وجدان شعب الإمارات مواطنين ومقيمين.

تضمن الاحتفال الذي أقيم بحضور سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، مجموعة من الفعاليات شملت مسابقات ثقافية وأنشطة تراثية متنوعة عكست ثراء الهوية الوطنية وعمق ارتباط المجتمع بتاريخه وتقاليده الأصيلة وأسهمت في إضفاء أجواء من البهجة والتفاعل بين الموظفين.

وهنأت أهلي موظفي المؤسسة بعيد الاتحاد، مؤكدةً أنه يمثل مناسبة وطنية متجددة لاستلهام روح الاتحاد والقيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والإخلاص في العمل ومواصلة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات والريادة في مختلف المجالات.

وأضافت أن المرأة الإماراتية تواصل إسهاماتها الفاعلة في مسيرة التنمية مستلهمةً من روح الاتحاد قيم العمل والعطاء والمسؤولية.