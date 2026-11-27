باريس في 27 نوفمبر/ وام / نظّمت شركة مبادلة للاستثمار، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية، عرضاً لعدد من الأعمال الفنية من مجموعتها الفنية تحت عنوان: "أثر يبقى وبداية تولد"، وذلك في مقر السفارة في باريس.

ويُقام العرض الفني بإشراف مجموعة مبادلة الفنية، بهدف إبراز ثراء المشهد الفني الإماراتي وتنوّعه، وما يجسّده من ارتباط وثيق بالإرث الثقافي والحضاري للدولة، وانفتاح على التجارب الفنية العالمية وأساليب التعبير الإبداعي المعاصرة.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع أعمال تجديد المبنى التاريخي لسفارة الدولة في باريس، في إطار تعاون مشترك مع مجموعة مبادلة الفنية، يتضمن إعارة أعمال مختارة من المجموعة لعرضها في مقر السفارة على المدى الطويل.

وتسهم هذه الأعمال في إضفاء بُعد فني وثقافي على أروقة السفارة ومساحاتها الداخلية، وإثراء تجربة زوارها وموظفيها، من خلال إتاحة الفرصة للتفاعل المباشر مع الفن الإماراتي في بيئة تجمع بين العمل الدبلوماسي والتواصل الإنساني والثقافي.

ويضم العرض أعمالاً فنية تمثل أجيالاً مختلفة من الفنانين الإماراتيين، بدءاً من روّاد الحركة الفنية، مروراً بأبرز الأسماء التي أسهمت في تطورها، وصولاً إلى المواهب الجديدة، ليقدّم رؤية فنية تجمع بين أصالة التراث وثراء الذاكرة والتعبيرات الإبداعية المعاصرة، وتبرز كيف تستلهم الأجيال المتعاقبة موروثها الثقافي وتعيد تقديمه برؤى وأساليب مبتكرة، في انعكاس لمسيرة تطور المشهد الفني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة فهد سعيد الرقباني؛ سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية: يعكس هذا الحدث جانباً من قصة دولة الإمارات؛ الدولة المتجذرة في تراثها والمتطلعة دوماً نحو المستقبل ومن خلال الجمع بين رؤى الفنانين الإماراتيين والفرنسيين في حوار فني مشترك يضيف الحدث بُعداً فنياً جديداً إلى العلاقات الراسخة بين البلدين.

وأضاف سعادته: يشكّل عرض أعمال من مجموعة مبادلة الفنية في سفارة دولة الإمارات في باريس محطةً مهمةً في تعاوننا مع شركة مبادلة للاستثمار، كما يتيح الفرصة لإبراز ثراء وتنوّع الممارسات الفنية في دولة الإمارات، وتعزيز الحوار الثقافي، وتوسيع آفاق وصول الفنانين المشاركين وأعمالهم إلى جمهور دولي أوسع.

ويأتي تنظيم الحدث في باريس، إحدى أبرز عواصم الفن والثقافة في العالم، لما تتمتع به من إرث فني عريق ومكانة مرموقة على الساحة الثقافية الدولية، ما يجعلها وجهة مثالية لتسليط الضوء على الفن الإماراتي، والتعريف بأعمال فنية تجسّد ثراء المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارات وتطوره، وتعكس خصوصيته وتنوّع تجاربه الفنية، في مدينة لطالما شكّلت ملتقى للفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

ويجسّد عرض الأعمال الفنية التزام مبادلة طويل الأمد بدعم المشهدين الثقافي والإبداعي في الإمارات، وتمكين الفنانين الإماراتيين، من خلال اقتناء أعمالهم، وتكليفهم بإنتاج أعمال جديدة، وإتاحة مشاركتهم في المعارض والجوائز وبرامج التطوير، إلى جانب رعاية الأعمال الفنية التي تضمها المجموعة.

وقال كارلوس عبيد؛ الرئيس المالي في شركة مبادلة للاستثمار: في مبادلة، نؤمن بقوة الفن وتأثيره، وقدرته على إثراء نظرتنا إلى العالم، وتحفيزنا على التفكير بطرق جديدة، ومد جسور التواصل والتقارب بين مختلف الثقافات والأجيال والمجتمعات واليوم، تجسّد مجموعة مبادلة الفنية التزاماً طويل الأمد بدعم المشهد الثقافي في الدولة ويأتي عرض الأعمال الفنية ليعكس هذا الالتزام على الساحة الدولية، ويسهم في تعزيز العلاقات الراسخة ومتعددة الأوجه التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

وتتنوع الأعمال المعروضة بين الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنحت والتجريد، وتتناول موضوعات مستوحاة من البيئة الجغرافية لدولة الإمارات وتحولات المكان.

كما يضم العرض أعمالاً لفنانين فرنسيين استلهموا تجاربهم من دولة الإمارات، بما يفتح مجالاً لتبادل الرؤى والتجارب الفنية بين البلدين.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين ضمن فئة الرواد كلاً من عبدالقادر الريس، والدكتور محمد يوسف، ومحمد أحمد إبراهيم، ومحمد كاظم، ومحمد مندي، ونجاة مكي، وعبيد سرور.

وتشمل فئة الفنانين البارزين علياء زعل، وعمار العطار، وأشواق عبدالله، وجان فرانسوا روزيير، وجيريمي ديميستر، ولمياء قرقاش، وميثاء دميثان، وعلا اللوز، وفنسنت بوران، وزينب الهاشمي، فيما يشارك من فناني الجيل الجديد كل من جون فو، وخالد البنا، وخالد الحمادي، وماجد البستكي، وروضة المزروعي.

وقالت أشواق عبدالله الحوسني؛ المشرفة على مجموعة مبادلة الفنية: يتجاوز هذا المشروع تقديم الأعمال الفنية في فضاء مميز، إذ يتمثل طموحه الأوسع في توفير منصة عالمية للفنانين الإماراتيين، تنطلق منها أعمالهم وحكاياتهم وذاكرتهم وأفكارهم إلى آفاق أرحب ومن خلال شراكاتنا مع المتاحف والمؤسسات الثقافية والجهات الدولية، نعمل على إثراء التبادل الفني والمعرفي، وتشجيع الحوار بين الثقافات، بما يعزز أواصر التفاهم والروابط الراسخة بين البلدين.

يشار إلى أن مجموعة مبادلة الفنية تضم العديد من الأعمال الفنية والإبداعية، وتسهم المجموعة في دعم التبادل الثقافي والشراكات الدولية والتفاعل عبر شبكة أعمال مبادلة العالمية، مستندة إلى الإدارة المسؤولة والرؤية طويلة الأمد ونهج واضح في اختيار الأعمال الفنية واقتنائها.

ومن المقرّر أن يواصل العرض الفني "أثر يبقى وبداية تولد" حضوره في مقر السفارة بباريس على مدى الأعوام المقبلة، مستضيفاً فنانين وأعمالاً جديدة بالتوازي مع تطور المشهد الإبداعي في دولة الإمارات.