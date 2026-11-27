عجمان في 27 نوفمبر/ وام / نظّم مكتب شؤون المواطنين في عجمان أولى احتفالاته بمناسبة عيد الاتحاد الـ55، والمخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الحميدية، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام المكتب، وسعادة مريم المعمري، المدير التنفيذي للمكتب.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من كبار المواطنين في عجمان، الذين عبروا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن والقيادة الرشيدة، وأعربوا عن سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية، داعين الله أن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، أن الاحتفاء بكبار المواطنين في هذه المناسبة الوطنية يجسد تقدير المجتمع لهذه الفئة التي أسهمت بعطائها وجهودها في بناء الوطن وترسيخ قيمه الأصيلة، مشيراً إلى أن كبار المواطنين يمثلون ذاكرة الوطن الحية، ويحملون إرثاً غنياً من القيم والتقاليد التي تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.

وقال: يحرص مكتب شؤون المواطنين في عجمان على مشاركة كبار المواطنين فرحتهم بالمناسبات الوطنية، وتعزيز التواصل معهم، والتعبير عن اعتزازنا بما قدموه من عطاء وإسهامات في مسيرة التنمية، فهم جزء أصيل من مسيرة الاتحاد، وستظل تجاربهم وقيمهم مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وتضمّن الاحتفال مجموعة من الفعاليات التراثية والوطنية، شملت عروضاً للفرقة الحربية ومسابقات تفاعلية وتوزيع الجوائز على المشاركين، إلى جانب تقديم المأكولات الشعبية الإماراتية، وسط أجواء احتفالية عكست أصالة التراث الإماراتي، وجسدت مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن والانتماء إليه.