الشارقة في 27 نوفمبر/ وام / قدم طلبة كلية الاتصال بجامعة الشارقة، الملتحقون ببرنامج البكالوريوس في الاتصال الاستراتيجي والإعلان، خططاً تطويرية متكاملة لعدد من المشاريع والشركات الناشئة في الإمارة، تضمنت تطوير الهويات المؤسسية والعلامات التجارية والتسويقية، وذلك في مقر مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع".

وشملت الخطط تحليل الفرص والتحديات التجارية، ودراسة العملاء والمنافسين، وتحديد الاستراتيجيات التسويقية والتوجهات الإبداعية، وتصميم الهويات البصرية، واقتراح حملات تسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد تارون كريشنا، رئيس البرامج في "شراع"، أن التعاون مع جامعة الشارقة يجسد أهمية الربط بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، ويتيح للطلبة توظيف معارفهم ومهاراتهم في تقديم حلول تطويرية للمشاريع الناشئة، بما يسهم في دعم نموها وإعداد جيل من رواد الأعمال.

من جانبه، أكد الدكتور هايرو لوجو-أوكاندو، عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة، أهمية المبادرة في تعزيز التواصل بين الطلبة ومؤسسي الشركات الناشئة، والاستفادة من خبراتهم العملية، بما يفتح آفاقاً لشراكات مستقبلية.

وأشاد الدكتور أحمد فاروق، رئيس قسم العلاقات العامة، والدكتور لويس ميجويل من كلية الاتصال، بالتعاون مع "شراع"، وما يوفره من فرص تطبيقية تتيح للطلبة التعامل مع تحديات الشركات الناشئة، وتعزز خبراتهم وتربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.

وشملت المشاريع التي عمل الطلبة على تطوير هوياتها واستراتيجياتها التسويقية ثلاثة مشاريع، هي "بلبل"، المتخصص في تقديم دروس لتعليم اللغة العربية والتعريف بالثقافة العربية لغير الناطقين بها، وتوفير إرشادات ثقافية للمهنيين المغتربين والعاملين في مجال التواصل المؤسسي.

كما تضمنت منصة "إشارة"، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وشخصيات افتراضية باسم "سالم وسلامة" لترجمة النصوص على المواقع الإلكترونية إلى لغة الإشارة الإماراتية، بما يسهل وصول الصم وضعاف السمع إلى الخدمات الرقمية، ويدعم جهود المؤسسات في تعزيز الشمولية.

وشملت أيضاً مشروع "سهولة"، الذي يقدم وحدة وضوء جدارية مستقلة بتصميم عصري يحمل هوية الشارقة، ويستند إلى أكثر من 20 عاماً من الأبحاث العلمية، ويمر حالياً بمرحلة التحقق التجريبي، مع وجود نماذج أولية قيد الاختبار ومواصلة تطوير الجوانب الهندسية للمنتج.