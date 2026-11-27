أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام / أحرز الجواد "رصاصي"، للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة كونور بيسلي، لقب سباق "فخر الوطن" لكأس عيد الاتحاد‏‏، في الشوط الثاني بمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 500 ألف درهم.

وجاء الفوز في الأمسية السادسة لمضمار أبوظبي للسباق أمس، وتضمنت 7 أشواط وجوائزها 900 ألف درهم، وتوّج الفائزين علي الجفال، مدير تطوير السباقات بالمضمار.

وحقق المهر "إي أس سامبا" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا، كأس سباق "أريبيان ماجيستي سبرنت" في الشوط الأول، لمسافة 1400 متر للخيول العربية "توليد الإمارات"، وجوائزه 66 ألف درهم.

وحصد "ابن صور" للشيخ ناصر محمد الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سيف البلوشي، المركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب "مسار المجد للميل" وجوائزه 66 ألف درهم.

وتفوق "سينج أسونج الموري" للرزيم للسباقات، بإشراف المدربة ميثاء السويدي، وقيادة صموئيل ليحري، في الشوط الرابع على لقب كأس (الوثبة ستاليونز – لملاك الإسطبلات الخاصة) لمسافة 2200 متر وجوائزه 70 ألف درهم.

وتمكن "موصول" لليث للسباقات، بإشراف طحنون العلوي، وقيادة دانييل تودهوب، من الفوز بلقب الشوط الخامس لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، على لقب الأصايل، وجوائزه 66 ألف درهم.

وحقق "كانونير" لخليفة مطر النيادي، بقيادة عليا طيار، الفوز في الشوط السادس لمسافة 2200 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق على لقب "فيكتوري لاب للتكافؤ "، وجوائزه 66 ألف درهم.

واختتم "وزير" لـ "إيه آر إم"، بإشراف إد كريسفورد، وقيادة دانييل تودهوب الأمسية بحصد لقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب "البرق سبرنت" وجوائزه 66 ألف درهم.