دبي في 27 نوفمبر/ وام / كرّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي 27 مؤسسة من مؤسسات النفع العام ضمن الدورة الثالثة من جائزة برنامج "إثراء" لعام 2026، خلال حفل أُقيم في أبراج الإمارات، تقديراً لتميزها المؤسسي وجهودها في تطوير العمل المجتمعي.

وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بأداء مؤسسات النفع العام وتعزيز مساهمتها في التنمية الاجتماعية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ويرسّخ ريادة دبي في التنمية المستدامة.

وتستند الجائزة إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل التمكين المؤسسي، وتنمية رأس المال البشري والاجتماعي، والاستدامة والتميز في الأداء، ضمن إطار يضم ثمانية معايير رئيسية و23 معياراً فرعياً، تغطي مجالات القيادة والحوكمة، والاستراتيجية والمرونة المؤسسية، والتميز التشغيلي والتحول الرقمي، والابتكار، وإدارة المواهب، والشراكات والتأثير المجتمعي، والاستدامة، والتطوير المستمر.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير قطاع النفع العام يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز تكامل المنظومة الاجتماعية، وتوسيع قاعدة الشراكات التنموية، وترسيخ نموذج مستدام للمشاركة المجتمعية، مشيرةً إلى أن مؤسسات النفع العام شريك أساسي في تحقيق الأولويات الاجتماعية، من خلال دورها في ابتكار الحلول، وتعبئة الموارد، وتوسيع نطاق المشاركة في التنمية.

وقالت معاليها: نعمل على ترسيخ بيئة مؤسسية تمكّن مؤسسات النفع العام من تطوير قدراتها وتعزيز جاهزيتها، والانتقال بمساهماتها من تنفيذ المبادرات والخدمات إلى المشاركة الفاعلة في تصميم الحلول الاجتماعية وتطويرها، بما يواكب تطلعات المجتمع وأولويات التنمية في دبي.

وأضافت: يمثل تمكين هذا القطاع استثماراً في شراكة مجتمعية طويلة الأمد، تقوم على تكامل الأدوار بين الحكومة ومؤسسات النفع العام والقطاع الخاص، وتوجيه الجهود والموارد نحو أولويات تنموية واضحة وأثر مستدام ويدعم هذا التوجه مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويعزز ريادة دبي في قيادة منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة.

وشمل التكريم 27 مؤسسة توزعت على ثلاث فئات، حيث حصدت الفئة الذهبية 10 مؤسسات، هي جمعية الخدمة النموذجية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية كشافة الإمارات، وجمعية توعية ورعاية الأحداث، والمشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، ونادي الهند، وجمعية الإمارات لحماية الطفل، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، ومركز دبي للرعاية الخاصة، ومؤسسة النحالين.

وفي الفئة الفضية، تم تكريم 11 مؤسسة، شملت جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وجمعية المهندسين – الإمارات العربية المتحدة، وجمعية أندية روتاري الإمارات، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ونادي زوارق شاطئ دبي، وجمعية الإمارات للأمراض النادرة، وجمعية النهضة النسائية بدبي، وجمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، وجمعية دبي للفنون الشعبية، وجمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، وجمعية الصحفيين الإماراتية.

كما شملت الفئة البرونزية 6 مؤسسات، هي: جمعية رؤيتي للأسرة، ونادي الطيران للمهنيين، ومركز إيمان الثقافي، وجمعية الرياضيين، وجمعية الاستدامة والمواد الخضراء، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان.

وبهذا التكريم، يرتفع إجمالي عدد مؤسسات النفع العام المكرّمة ضمن الدورات الثلاث للجائزة إلى 83 مؤسسة، استناداً إلى منظومة تقييم متكاملة تقيس النضج المؤسسي وكفاءة الأداء وجودة الممارسات والقدرة على تحقيق أثر مجتمعي مستدام.

وتسهم الجائزة في تحفيز مؤسسات النفع العام على تطوير قدراتها المؤسسية، وتبني الابتكار والتكنولوجيا في تصميم الخدمات والحلول الاجتماعية، وترسيخ ممارسات الحوكمة والشفافية والمساءلة وقياس الأثر، إلى جانب تعزيز التكامل والشراكات بين القطاعات، بما يدعم مواءمة أدائها مع "رؤية نحن الإمارات 2031 "ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن جائزة برنامج "إثراء" تمثل أداة استراتيجية لتطوير منظومة مؤسسات النفع العام، والارتقاء بنضجها المؤسسي وتعزيز كفاءتها واستدامة أثرها، مشيراً إلى أن منظومة التقييم تساعد على رصد مستويات الأداء وتحديد فرص التحسين، وتوجيه المؤسسات نحو أولويات التطوير بما يعزز جاهزيتها للاستجابة للاحتياجات المجتمعية.

وأضاف: نعمل من خلال الجائزة على ترسيخ ثقافة التميز والتطوير المستمر، وتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية وكفاءة إدارة الموارد، إلى جانب تشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا والبيانات في تطوير الخدمات وقياس أثرها. كما نحرص على دعم المؤسسات في بناء قدراتها وتطوير كفاءاتها وتعزيز شراكاتها، بما يوسع إسهامها في التنمية الاجتماعية ويرسخ دورها شريكاً فاعلاً في تحقيق الأولويات المجتمعية.

وتواصل الهيئة البناء على نتائج منظومة التقييم، من خلال توجيه جهود التطوير نحو تعزيز جاهزية مؤسسات النفع العام، والارتقاء بممارسات الحوكمة والابتكار وقياس الأثر، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للأولويات المجتمعية وتوسيع دورها في دعم التنمية المستدامة في دبي.