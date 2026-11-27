العين في 27 نوفمبر /وام/ اختتم القطري ناصر العطية منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي بإحراز لقبه السادس والثالث على التوالي، معادلاً الرقم القياسي للانتصارات المتتالية، فيما توج الأمريكي سيث كوينتيرو بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات (FIA) للمرة الأولى، ليصبح أصغر بطل في تاريخ البطولة بصيغتها الحالية وأول أمريكي يحرز اللقب.

وفي منافسات الدراجات النارية، أحرز الإسباني توشا شارينا لقب الرالي للمرة الأولى، بينما احتفظ الأسترالي دانيال ساندرز بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية للدراجات النارية (FIM) بفارق نقطة واحدة.

وأقيمت النسخة الـ35 من الرالي برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالتعاون بين منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ومجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر الجاري، وشهدت للمرة الأولى استضافة الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات الصحراوية منذ انطلاقها عام 2022.

وامتدت المرحلة الخامسة «مجلس أبوظبي الرياضي» من مدينة زايد إلى العين لمسافة 378 كيلومتراً، بينها 217 كيلومتراً للمرحلة الخاصة عبر كثبان القوع، لتختتم نسخة احتضنت مدينة العين انطلاقتها وختامها للمرة الأولى في تاريخ الرالي.

وعزز العطية مكانته بين أنجح السائقين في تاريخ الرالي بإحراز لقبه السادس، بعدما حافظ على صدارته التي انتزعها في مرحلة ليوا، رغم انطلاقه أولاً في المرحلة الختامية، فيما سجل البرازيلي لوكاس مورايس أسرع زمن في المرحلة الأخيرة.

في المقابل، نجح كوينتيرو (24 عاماً) في المحافظة على تقدمه في صدارة بطولة العالم، لينهي الرالي في المركز الثالث ويتوج باللقب العالمي الأول بفارق خمس نقاط، وهو أقل فارق حسم في تاريخ البطولة، بعد منافسة قوية مع الفرنسي سيباستيان لوب والعطية.

وشهدت فئة الدراجات النارية تحولاً مثيراً في المرحلة الأخيرة، إذ حول شارينا تأخره أمام الفرنسي أدريان فان بيفيرين إلى فوز بفارق 35 ثانية، فيما اكتفى ساندرز بالمركز الخامس في الترتيب العام ليضمن الاحتفاظ بلقب بطولة العالم بفارق نقطة واحدة.

وسجلت المشاركة الإماراتية حضوراً لافتاً، بعدما توج الثنائي منصور الهلي وخالد الكندي بلقب فئة «إس إس في»، واحتلا المركز التاسع في الترتيب العام، فيما أحرز يحيى بالهلي وملاحه علي العجمي المركز الثاني في الفئة والعاشر على الترتيب العام.

وأكد سعادة محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ومؤسس رالي أبوظبي الصحراوي، أن الرالي يجسد مكانة الصحراء الإماراتية في رياضة المحركات العالمية، مشيداً بجهود المنظمين والفرق والجهات الداعمة، مؤكداً أن منطقة ليوا تمثل جزءاً أصيلاً من تاريخ دولة الإمارات وتراثها.

من جانبه، أكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن النسخة الخامسة والثلاثين شكلت محطة جديدة في مسيرة الرالي، وعززت مكانة أبوظبي وجهة عالمية لرياضة المحركات، خاصة مع استضافة الجولة الختامية لبطولتي العالم للسيارات والدراجات النارية، مثمناً دعم القيادة الرشيدة وجهود الشركاء والجهات المنظمة في إنجاح الحدث.

وفي الترتيب العام للسيارات، جاء القطري ناصر العطية وملاحه البلجيكي فابيان لوركان أولاً، تلاهما الفرنسيان سيباستيان لوب وإدوارد بولانجيه، ثم الأمريكي سيث كوينتيرو وملاحه أندرو شورت.

وفي منافسات الدراجات النارية، توج الإسباني توشا شارينا بالمركز الأول، وجاء الفرنسي أدريان فان بيفيرين ثانياً، والجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي ثالثاً.