أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام / سلطت هيئة أبوظبي للتراث الضوء على دور السنع الإماراتي والممارسات التراثية الأصيلة في ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية، خلال جلسة حوارية نظمتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في جناحها بالمعرض الدولي للصيد والفروسية – العين، بعنوان "السنع.. قيم تتوارثها الأجيال".

وتناولت الجلسة، التي تحدث خلالها سعادة عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، أهمية السنع الإماراتي بوصفه منظومة متكاملة من القيم والأخلاق والعادات والتقاليد التي تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، وتسهم في بناء شخصية الفرد وتعزيز ارتباطه بمجتمعه وموروثه الثقافي، من خلال ترسيخ قيم الاحترام والكرم والشهامة والتكافل والوفاء.

واستعرضت الجلسة القيم المرتبطة بالصقارة والفروسية، باعتبارهما من الممارسات التراثية التي تتجاوز المهارات التقليدية إلى غرس مبادئ الصبر والانضباط والشجاعة وتحمل المسؤولية واحترام البيئة، إلى جانب ما تجسدانه من معاني التعاون والفراسة وحسن التصرف، ودورهما في تنمية الشخصية وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى الأجيال الجديدة.

كما تطرقت الجلسة إلى أهمية الممارسات التراثية في تعزيز التماسك المجتمعي والشعور بالانتماء، من خلال ما تحمله من قيم متوارثة تتجلى في آداب المجالس والضيافة، وتقاليد تقديم القهوة العربية، والممارسات المرتبطة بالهجن والبحر، وغيرها من مظاهر الحياة الاجتماعية التي أسهمت في تشكيل الشخصية الإماراتية والمحافظة على خصوصيتها الثقافية.

وأكدت محاور الجلسة أهمية الأسرة والمجالس الإماراتية في نقل قيم السنع والمعارف التراثية بين الأجيال، من خلال القدوة والممارسة اليومية والتفاعل المباشر، إلى جانب دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في تطوير برامج توعوية تسهم في تعزيز حضور هذه القيم لدى الطلبة والشباب، ومواكبة متطلبات الحياة المعاصرة دون الإخلال بأصالة الموروث.

وسلطت الجلسة الضوء على جهود هيئة أبوظبي للتراث في نشر قيم السنع الإماراتي، من خلال البرامج التعليمية والمبادرات المجتمعية والفعاليات التراثية، ومن بينها برنامج «السنع الإماراتي» الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع التعليمي، بهدف تعريف الطلبة والكوادر التعليمية بالقيم والسلوكيات الأصيلة، وتعزيز ممارستها في الحياة اليومية.