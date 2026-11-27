دبي في 27 نوفمبر /وام/ أطلق نادي "إيه سي ميلان" الإيطالي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، عملاً فنياً من إبداع الفنان الإماراتي عبدالله لطفي، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يجسد قيم الانتماء والولاء، ويعكس دور الفن والرياضة في تعزيز التواصل بين الثقافات.

ويأتي إطلاق العمل في إطار التعاون بين الجانبين، الهادف إلى دعم المواهب المحلية وتمكينها من عرض إبداعاتها أمام جمهور عالمي، وتعزيز الروابط التي تجمع النادي الإيطالي بجماهيره في دولة الإمارات.

ويجمع العمل الفني بين مشاهد لعائلات إماراتية ومشجعي كرة القدم وأطفال يمارسون اللعبة، وعناصر معمارية تشمل البيوت التقليدية والبراجيل وملامح المشهد العمراني الحديث، في تعبير عن مسيرة تطور الدولة وارتباطها بجذورها الأصيلة، فيما تتناغم لمسات اللون الأحمر مع الخطوط السوداء التي تميز أسلوب الفنان، في إشارة إلى الهوية البصرية للنادي الإيطالي.

ويتزامن إطلاق العمل، الذي أبدعه عبدالله لطفي أحد الفنانين الإماراتيين المعاصرين من أصحاب الهمم، مع قرب حلول اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، بما يعكس أهمية ترسيخ قيم الدمج والشمولية، وإبراز التنوع الثقافي الذي تتميز به دولة الإمارات.

وبحسب بيانات النادي، تصل قاعدته الجماهيرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 54 مليون مشجع، من بينهم 2.9 مليون مشجع في دولة الإمارات، ويعد النادي الإيطالي الأكثر متابعة في المنطقة.

ووسع النادي، منذ افتتاح "كازا ميلان دبي" عام 2023، نطاق تعاونه مع المؤسسات والمبدعين المحليين، من بينهم المخرجة السينمائية نايلة الخاجة، والفنان كريم غرافي، والفنانة فاطمة "فاي" الكعبي.

ويأتي نشر العمل الفني عبر المنصات الرقمية للنادي امتداداً لهذه الجهود، بما يسهم في تعزيز حضور المواهب الإماراتية على الساحة العالمية، وإبراز دور الصناعات الثقافية والإبداعية في مد جسور التواصل بين الشعوب.