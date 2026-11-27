دبي في 27 نوفمبر /وام/ تستهل جولة مينا للجولف، التي تتخذ من الإمارات مقراً لإدارة عملياتها، موسمها الجديد غداً بإقامة بطولة القاهرة المفتوحة في نادي مدينتي للجولف بمصر، بمشاركة 96 لاعباً يمثلون 20 دولة، من بينهم لاعب منتخب الإمارات أحمد سكيك، إلى جانب نخبة من المحترفين الدوليين.

وتعد الجولة مبادرة إماراتية لتطوير رياضة الجولف على المستويين الإقليمي والدولي، وهي الجولة الوحيدة في المنطقة المعتمدة ضمن نظام التصنيف العالمي الرسمي للجولف، بما يتيح للاعبين المشاركين فرصة اكتساب الخبرة التنافسية وحصد النقاط المؤهلة للمشاركة في البطولات العالمية.

ويشارك أحمد سكيك في منافسات البطولة ضمن مسيرته الاحترافية، إلى جانب الإنجليزي جوش هيل، الذي نشأ في دبي.

وتضم قائمة المشاركين 12 لاعباً من جولة "هوتيل بلانر"، وأربعة من أبطال بطولات الموسم الماضي، من بينهم الويلزي جاك ديفيدسون، المقيم في أبوظبي، إضافة إلى لاعبين سبق لهم تحقيق نتائج متميزة في عدد من البطولات والجولات الدولية.

وتشهد البطولة مشاركة 29 لاعباً من المملكة المتحدة، و11 لاعباً من إسبانيا، وثمانية من فرنسا، وسبعة من أيرلندا، وخمسة من مصر، وثلاثة من المملكة العربية السعودية، فيما تضم قائمة الانتظار 17 لاعباً إضافياً، بعد تجاوز عدد المسجلين في التصفيات التأهيلية للجولة التي أقيمت في إنجلترا خلال أكتوبر الماضي 70 لاعباً.

وقال كيث ووترز، رئيس ومفوض جولة مينا للجولف، إن وجود لاعبين على قائمة الانتظار مع انطلاق الموسم يعكس الإقبال على المشاركة في منافسات الجولة، مشيراً إلى تنوع قائمة المشاركين بين أصحاب الخبرات الدولية والمحترفين الشباب الذين تأهلوا عبر التصفيات.

وتعد بطولة القاهرة المفتوحة المحطة الأولى ضمن ثلاث بطولات تستضيفها مصر خلال أقل من أسبوعين، تليها بطولة "نيو جيزة كلاسيك" من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، ثم بطولة مصر المفتوحة من 8 إلى 10 ديسمبر، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 200 ألف دولار.