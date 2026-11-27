نيويورك في 27 نوفمبر/وام/ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز مشاركة الشباب في عمليات السلام والعمليات السياسية وصنع القرار، وتوفير التمويل المستدام والحماية اللازمة لهم، محذرا من أن اتساع مشاركتهم دون منحهم نفوذا فعليا أو موارد كافية قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بينهم وبين المؤسسات الرسمية.

وقال الأمين العام، في تقرير جديد له قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الشباب والسلام والأمن، إن السنوات العشر الأولى من تنفيذ الخطة المتعلقة بالشباب والسلام والأمن شهدت تقدما مهما على المستويين المعياري والمؤسسي، إلا أن ترجمة الالتزامات إلى نتائج ملموسة خلال العقد الثاني تتطلب إرادة سياسية وتمويلا مستداما وتعزيز القدرات المؤسسية والمساءلة.

وام/ نيو/زي