نيودلهي في 27 نوفمبر/وام/ ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي "أيورا"، الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي، في إطار رئاسة الهند للرابطة للفترة من 2025 إلى2027.

وأكد معاليه، في كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أن "تعزيز صوت المنطقة يتطلب تعاوناً فعلياً ومبادرات تحقق قيمة اقتصادية وفوائد ملموسة لشعوبنا"، مشيراً إلى أن الرابطة أمام فرصة لتعزيز دورها في تحسين الربط البحري، وحماية طرق التجارة الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشدد معاليه على أهمية ترجمة الأولويات المشتركة إلى خطوات عملية، داعياً الدول الأعضاء وشركاء الحوار إلى البناء على ما يتيحه الاجتماع من فرص لتعميق الثقة المتبادلة، وتوثيق التعاون بين المؤسسات، وتعزيز إسهام الرابطة في المناقشات الدولية التي ترسم مستقبل المنطقة.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري، عقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان لقاءات ثنائية، كلٌّ على حدة، مع معالي باري فور، وزير خارجية جمهورية سيشل، ومعالي ألفين تان، وزير الدولة بوزارة الخارجية ووزارة التنمية الوطنية في جمهورية سنغافورة، وجرى خلالهما بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.