أبوظبي في 27 نوفمبر/وام/ دشّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، محطتي ليوا ومدينة زايد في منطقة الظفرة، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، وذلك بعد اكتمال الأعمال فيهما والتأكد من جاهزيتهما التشغيلية، على أن تبدآ استقبال الركاب اعتباراً من 30 نوفمبر 2026.

واستهل سموهما زيارتهما بجولة في محطة مدينة زايد، اطّلعا خلالها على مرافقها والخدمات المتوفرة فيها. ثم استقل سموهما قطار الركاب من محطة مدينة زايد إلى محطة ليوا، واستمعا خلال الرحلة إلى شرح قدّمه سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، حول الاستعدادات التشغيلية لاستقبال الركاب، والخدمات المقدمة لهم، وآليات تنظيم حركتهم وتيسير رحلاتهم. ولدى وصولهما إلى محطة ليوا، قام سموهما بجولة اطّلعا خلالها على مرافق المحطة وتجهيزاتها وتسهيلات وصول وصعود الركاب.

ويأتي تشغيل المحطتين قبل الموعد المحدد، في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وحرصه على تطوير الخدمات في منطقة الظفرة، لتمكين سكانها وزوارها من الاستفادة من خدمات قطارات الاتحاد خلال موسم الفعاليات والمهرجانات التي تستضيفها المنطقة. كما اعتمد سموه جدول الرحلات الخاص بمهرجان ليوا الدولي 2027.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن تدشين محطتي ليوا ومدينة زايد يجسد حرص القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان، بما يعزز جودة الحياة في منطقة الظفرة. وقال سموه: “المحطتان الجديدتان تعززان ارتباط منطقة الظفرة بمختلف مدن ومناطق الدولة، وتوفران لسكانها وزوارها خيارات أوسع للتنقل. ونتطلع إلى أن تسهم المحطتان في تعريف المزيد من الزوار بما تزخر به المنطقة من إرث تاريخي وثقافي ومقومات طبيعية وسياحية فريدة، بما يسهم في تنشيط السياحة ودعم المشاريع المحلية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.”

من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن تدشين المحطتين يمثل خطوة مهمة في تطوير شبكة قطارات الركاب الوطنية، وفق رؤية القيادة الرشيدة لبناء منظومة سكك حديدية متكاملة ومستدامة تربط مختلف مناطق الدولة. وقال سموه: “مع افتتاح كل محطة جديدة، تمتد شبكة قطارات الاتحاد لتربط الدولة من غربها إلى شرقها، بما يعزز دور السكك الحديدية في خدمة مختلف مناطقها. ونواصل العمل برؤية طويلة المدى تضمن مواكبة هذا التوسع لاحتياجات منطقة الظفرة وتطلعاتها المستقبلية.”

ويكتسب تشغيل المحطتين أهمية خاصة مع اقتراب انطلاق مهرجان ليوا الدولي 2027، الذي تستضيفه منطقة الظفرة خلال الفترة من 11 ديسمبر 2026 إلى 2 يناير 2027. ولتسهيل تنقل زوار المهرجان وتلبية الطلب المتوقع، ستسيّر قطارات الاتحاد ثماني رحلات يومياً بين أبوظبي وليوا، بواقع أربع رحلات ذهاباً وأربع رحلات إياباً، خلال الفترة من 9 ديسمبر 2026 إلى 3 يناير 2027. وتستغرق الرحلة من أبوظبي إلى مدينة زايد نحو 55 دقيقة، وإلى ليوا نحو ساعة و20 دقيقة.

ومع بدء تشغيل محطتي ليوا ومدينة زايد في 30 نوفمبر، يصل عدد المحطات التي تخدمها قطارات الاتحاد إلى ست محطات خلال أقل من ستة أشهر، منذ بدء مرحلة التشغيل التمهيدي بين أبوظبي والفجيرة في 30 يونيو 2026، والإطلاق الرسمي لخدمات قطارات الركاب في 30 سبتمبر، الذي شهد إضافة دبي والذيد إلى الشبكة. وتوفر المحطتان لسكان المنطقة وزوارها والعاملين فيها خيارات جديدة ومريحة للتنقل إلى مختلف الوجهات على الشبكة الوطنية، وسيتم افتتاح باقي محطات منطقة الظفرة في بداية شهر يناير 2027.

رافق سموهما الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمواطنين في منطقة الظفرة.