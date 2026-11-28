ليما في 28 نوفمبر /وام/ لقي ثمانية عسكريين حتفهم في حادث تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية في بيرو، فيما نجا الطيار، الذي أُصيب بجروح بليغة.

وأوضحت وزارة الدفاع البيروفية ، أن المروحية تحطمت أثناء تنفيذ مهمة إنقاذ في منطقة "فراييم"، الواقعة جنوب شرقي البلاد، والتي تنتشر فيها زراعة نبات الكوكا، ما أسفر عن مقتل ثمانية من أفراد الطاقم التسعة الذين كانوا على متنها.

وذكرت السلطات أن عمليات البحث والإنقاذ أسفرت عن تحديد موقع حطام المروحية والعسكريين الذين كانوا على متنها، مشيرة إلى نقل الطيار، الناجي الوحيد من الحادث، إلى العاصمة ليما لتلقي العلاج، إثر إصابته بجروح بليغة.