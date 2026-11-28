نيويورك في 28 نوفمبر/وام/ حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، من تصاعد أعمال العنف والتهديدات والمضايقات التي تستهدف النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة حول العالم، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض مشاركتهن وتكرس عدم المساواة في التمثيل وصنع القرار.

وقالت اللجنة، في بيان بمناسبة حملة الأيام الـ 16 لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إن النساء يواجهن اعتداءات جسدية ولفظية وترهيباً وتهديدات، بما في ذلك العنف المدعوم بالتكنولوجيا، مشيرة إلى حوادث وقعت في بعض الدول، شملت القتل والاعتداء والتهديد بالقتل والعنف الجنسي.

وحذرت من أن هذه الانتهاكات قد تدفع النساء إلى الانسحاب من العمل السياسي، وتثني أخريات عن تولي المناصب القيادية، لا سيما النساء الأكثر عرضة لأشكال متداخلة من التمييز، مثل الريفيات والسكان الأصليين وذوات الإعاقة.

ودعت اللجنة الدول إلى تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية، واتخاذ تدابير للوقاية من العنف ومحاسبة مرتكبيه، وتطوير آليات المساءلة وتلقي الشكاوى، مؤكدة أن تحقيق التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في مواقع صنع القرار يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة.