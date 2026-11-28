جاكرتا في 28 نوفمبر / وام/ أعلنت الحكومة الإندونيسية أن حرائق الغابات والأراضي التي شهدتها البلاد مؤخرا ناجمة عن أنشطة بشرية مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين ولن تتساهل مع المسؤولين عنها، مضيفًة أن الشرطة ومكتب المدعي العام يحققان مع مئات الشركات في هذا الشأن.

جاء ذلك فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام عن الرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" حيث أكد أن حكومته تجري تحقيقات مع مئات الشركات على خلفية حرائق الغابات والأراضي، محذرًا الشركات من ضرورة الالتزام بمسؤولياتها في منع اندلاع الحرائق،

وأشار إلى أن بعض الأطراف، سواء من المسؤولين أو الشركات، لا تزال مستعدة للإضرار بالاقتصاد الوطني من أجل تحقيق مكاسب شخصية مشددا على ضرورة التزام الشركات بالقوانين والوفاء بمسؤولياتها.

وسلط الرئيس الإندونيسي الضوء بشكل خاص على شركات امتيازات الأراضي الزراعية والتعدين التي حصلت على تصاريح لإدارة الأراضي، بل واستفادت من مساعدات وقروض لتشغيل مشروعاتها، لكنها لم تلتزم بواجبها في منع الحرائق بالأراضي التي تديرها.