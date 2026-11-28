الشارقة في 28 نوفمبر / وام / استضافت جامعة خورفكان أعمال اليوم الثالث والختامي من المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثامنة والخمسين الذي نُظّم بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعتي الشارقة وخورفكان بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية وأكثر من 60 رئيساً ومديراً لجامعات عربية إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية من مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك في إطار تعزيز العمل الجامعي العربي المشترك وتوحيد الجهود لمواكبة التحولات المعرفية والتكنولوجية المتسارعة والارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

و أكد الدكتور عمرو عزت سلامة أهمية الدور المحوري للاتحاد في تعزيز التكامل بين الجامعات العربية وتنسيق جهودها لمواكبة التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستقبل التعليم العالي مشيراً إلى أهمية المؤتمر في توحيد الرؤى وصياغة توجهات مشتركة ترتقي بجودة التعليم والبحث العلمي وتعزز مكانة الجامعات العربية وقدرتها على المنافسة عالمياً.

من جانبه أشار الدكتور حميد مجول النعيمي مستشار رئيس جامعة الشارقة عضو مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي عضو مجلس أمناء جامعة خورفكان في كلمة ألقاها نيابةً عن مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن رؤية المجلس تنطلق من إيمان راسخ بدور التعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمعات المعرفية من خلال تطوير منظومة أكاديمية ترتكز على التميز والجودة والابتكار وتمكين الجامعات من أداء دورها في إنتاج المعرفة وقيادة مسارات التنمية بما يرسخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً رائدةً للتعليم والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتوجّه الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة رئيس الدورة الثامنة والخمسين للمؤتمر بالشكر إلى الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية على تميز الإعداد وشموليته لهذا المؤتمر والذي لم يقتصر على لقاء الجامعات الأعضاء لمناقشة شؤون تنظيمية داخلية بل شكّل منصة متكاملة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التعليم العالي بأبعادها المختلفة .

وأكد الدكتور علي هلال النقبي مدير جامعة خورفكان أن الجامعة تتبنى رؤية استراتيجية طموحة ترتكز على ترسيخ حضورها العالمي والتطوير المستمر لمنظومتها الأكاديمية والبحثية وفق أعلى معايير الجودة واضعةً الطلبة في صميم أولوياتها من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة على الابتكار وإنتاج المعرفة وإعداد كوادر مؤهلة للمنافسة عالمياً والإسهام في صناعة المستقبل مشيراً إلى أهمية التكامل بين الجامعات العربية في بناء منظومة تعليمية أكثر تأثيراً وتنافسية على الساحة الدولية.

وشهدت أعمال المؤتمر عقد جلسة حوارية بعنوان "الجامعات العربية في عصر الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق المستقبل" بمشاركة الدكتور علي هلال النقبي و الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة في جمهورية مصر العربية و الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عُمان.

وعلى هامش المؤتمر وقّعت جامعة خورفكان مذكرات تعاون مع عدد من الجامعات العربية بهدف توسيع آفاق التكامل الأكاديمي والبحثي وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المبادرات والمشروعات المشتركة بما يسهم في بناء شراكات مؤسسية مستدامة تدعم مسيرة التعليم العالي العربي.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بجولة تعريفية للوفود المشاركة شملت أبرز المعالم السياحية في مدينة خورفكان وزيارة مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان للاطلاع على مرافقه العلمية وإمكاناته البحثية ومشروعاته المتخصصة في علوم البحار.