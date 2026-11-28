أبوظبي 28 نوفمبر/وام/ أعلنت شركة defenseAI، الإماراتية المتخصّصة في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي للقطاع الدفاعي، عن انطلاق أعمالها رسمياً بعد أن تمكّنت الشركة من تشكيل فريق يضمّ أكثر من 100 مهندس، وتطوير منظومة برمجية خاصة بها لإدارة العمليات الدفاعية، قائمة أساساً على الذكاء الاصطناعي فيما تم تفعيل و تشغيل أولى لأنظمتها.

وأوضحت أن تصميم الشركة وتطويرها للجيل الجديد من أنظمة القيادة والسيطرة لإدارة العمليات القتالية (C5I) داخل دولة الإمارات يعتبر محطة بارزة في مسيرة قطاع التكنولوجيا الدفاعية في الدولة، ومؤشّراً واضحاً على بناء قدرات سيادية محلية في مجال الذكاء الاصطناعي العسكري.

ولفتت إلى أن برامجها ستساعد الجهات المعنية من الاستفادة بسرعة وكفاءة من البيانات الناتجة عن اجهزة الاستشعار والمنصّات الوطنية وعبر مستويات مختلفة وتقليص الوقت المتاح لاتخاذ القرارات التي تدعم الإجراءات اللازمة فيما تدخل الشركة السوق بمنظومة برمجية خاصة بها، تضم أربعة حلول متكاملة تشكّل معاً سلسلة مترابطة ومستمرة تربط البيانات بالإجراءات الميدانية.

وقال هشام فاضل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة defenseAI : "إن إطلاق defenseAI في دولة الإمارات يجسّد الرؤية الوطنية والطموحات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة حيث طوّرت الشركة برمجياتها على أيدي فرق تجمع بين الخبرات الدفاعية المتعمقة وأعلى معايير هندسة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشكّل عاملاً بالغ الأهمية للقوات التي تعتمد على هذه الأنظمة.

وأضاف أن حلول الشركة توفرللمعنيين في الميدان رؤية مشتركة، وقرارات أسرع، وأفضلية حاسمة مع ضمان بقاء مسؤولية التقدير وسلطة اتخاذ القرار بيد العنصر البشري المسؤول عن النتائج مشيرا إلى أن الأعمال التحضيرية خلال ثلاث سنوات أتاحت لهم الوقت الكافي للتطوير وفق منهجية مدروسة ومنضبطة حيث نجحت الشركة خلالها في تشكيل فريقها وتطوير منظومة برمجية خاصة بها، ونشر أنظمة دخلت بالفعل حيّز التشغيل الميداني فيما تجري الشركة حالياً مباحثات مع الجهات والمؤسسات الدفاعية لبحث المتطلبات العملياتية وبيئات تكامل الأنظمة وأهداف البرامج.