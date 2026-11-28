أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ أجرت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي أربع عمليات لزراعة الأعضاء خلال 24 ساعة، شملت ثلاث عمليات لزراعة الكلى وعملية معقدة لزراعة الكبد، استفاد منها أربعة مرضى، وذلك بعد توفير الأعضاء من ثلاثة متبرعين متوفين في دولة الإمارات، فيما أظهرت المؤشرات الطبية تحسناً في الحالة الصحية للمرضى الأربعة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد إتمام قسم زراعة الأعضاء في المدينة 100 عملية زراعة حتى الآن، في إطار التوسع في تقديم العلاجات المتخصصة للمرضى المصابين بالفشل العضوي في مراحله المتقدمة داخل الدولة.

وباشرت الفرق الطبية استعداداتها فور تلقي إشعارات توافر الأعضاء عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة"، وشملت الإجراءات تقييم المرضى المستفيدين، وإجراء فحوصات التوافق النسيجي، واستئصال الأعضاء من المتبرعين، والتحضير للعمليات، وتوفير الرعاية الطبية بعد الجراحة.

وقال الدكتور فينكات سايناريش فيلانكي رئيس القسم واختصاصي أمراض الكلى وزراعتها واستشاري أمراض الكلى إن دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الماضية ارتفاعاً مطرداً في معدلات التبرع بالأعضاء، مدعوماً بمبادرات التوعية والتثقيف المجتمعي، مشيراً إلى أن زيادة توافر الأعضاء تتيح لعدد أكبر من المرضى الذين يعتمدون على غسيل الكلى الخضوع لعمليات الزراعة والعودة إلى أعمالهم وممارسة حياتهم بصورة منتجة.

وأضاف أن البنية التحتية والخبرات الطبية أسهمت في تطوير برنامج متكامل لزراعة الأعضاء المتعددة، وإجراء عمليات زراعة عدة والاستفادة من الأعضاء المتاحة عبر البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء.

وفي العملية الرابعة، أجرى الفريق الطبي عملية معقدة لزراعة الكبد لرجل يبلغ من العمر 56 عاماً، كان يعاني من مرض مزمن ومتقدم في الكبد ناجم عن مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASLD)، وهو أحد أشكال مرض الكبد الدهني حيث أحرز المريض تقدماً في مرحلة التعافي، ويتطلع إلى العودة إلى ممارسة مهامه المهنية.

وقال الدكتور فينكات سايناريش فيلانكي، إن إجراء عملية زراعة الكبد بالتزامن مع ثلاث عمليات لزراعة الكلى يعكس أهمية تكامل عمل الفرق الطبية متعددة التخصصات وتوافر التجهيزات الطبية المتخصصة، مشيراً إلى أن توفير هذه الخدمات داخل الدولة يتيح للمرضى المصابين بالفشل العضوي المتقدم الحصول على العلاج ومتابعة مراحل التعافي.

وتوفر مدينة برجيل الطبية، ضمن برنامج زراعة الأعضاء، عدداً من الإجراءات الجراحية المتقدمة، تشمل زراعة الكلى باستخدام تقنيات الجراحة الروبوتية، والزراعة المتزامنة للكبد