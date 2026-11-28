دبي في 28 نوفمبر /وام/ كشفت مجموعة «جلف كرافت»، خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للقوارب 2026، عن ثلاثة طرازات جديدة من القوارب ثنائية الهيكل تحت علامتها التجارية «سيلفركات»، تُعرض للمرة الأولى عالمياً، ضمن مجموعة تضم ثمانية يخوت وقوارب، في إطار خططها لتطوير قدراتها التصنيعية وتنويع محفظة منتجاتها والتوسع في الأسواق الدولية.

وتشمل الطرازات الجديدة «سيلفركات 47» من السلسلة العائلية، و«سيلفركات 47 أوفشور»، و«سيلفركات 42 أوفشور»، إلى جانب عرض النسخة المحدثة من قارب «أوريكس 47LX»، ويختي «ماجستي 120» و«ماجستي 100 تراس»، اللذين يعدان من أكثر طرازات العلامة مبيعاً.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جلف كرافت»، إن معرض دبي الدولي للقوارب يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة التي واكبت نمو دبي وتطورها لتصبح وجهة عالمية بارزة للأنشطة البحرية، مشيراً إلى أن استمرار تنظيم المعرض يعكس قدرة الإمارة على مواجهة التحديات والتزامها بدعم القطاع البحري العالمي.

وأوضح أن العام الجاري شهد محطتين مهمتين في مسيرة تطوير مجموعة «ماجستي» لليخوت الفاخرة، تمثلتا في إطلاق يخت «ماجستي 145» في مايو الماضي، و«ماجستي 160» في 23 نوفمبر الجاري.

من جانبه، أكد إروين بامبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جلف كرافت»، أن المجموعة تواصل تطوير قدراتها في مجالات التصميم والهندسة والتصنيع، وتقديم طرازات جديدة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، بدءاً من مالكي اليخوت ذوي الخبرة وصولاً إلى الراغبين في اقتناء قواربهم الأولى، مع مواصلة التوسع في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أهمية الطرازات الثلاثة الجديدة من «سيلفركات» في توسيع محفظة القوارب ثنائية الهيكل «الكاتاماران»، وتعزيز الخيارات المتاحة لممارسة الأنشطة البحرية والترفيهية، مؤكداً ثقته بآفاق نمو قطاع اليخوت خلال السنوات المقبلة.

ويبلغ عرض قارب «سيلفركات 47» من السلسلة العائلية نحو 4.9 متر، وتصل المساحة العرضية القابلة للاستخدام على سطحه إلى نحو ستة أمتار عند فتح الشرفات الجانبية الاختيارية، فيما تستوعب منطقة الجلوس الأمامية المظللة ما يصل إلى ثمانية ضيوف، ويضم القارب سلماً كهربائياً مخفياً ومقصورات مزودة بحمامات خاصة ومنطقة قيادة بمقعدين، إلى جانب نظام متطور للتكييف والتهوية مصمم للعمل بكفاءة في الأجواء الحارة.

ويبلغ عرض قارب «سيلفركات 47 أوفشور» 4.9 متر، ويجمع بين تجهيزات الصيد الرياضي ومتطلبات الرحلات العائلية، ويضم مساحات خارجية للصيد واستقبال الضيوف، وصالة جلوس مغلقة بزجاج بانورامي، ومقصورات للإقامة.

ويتميز قارب «سيلفركات 42 أوفشور» بتعدد استخداماته، إذ يضم تجهيزات متخصصة للصيد الرياضي، وصالة جلوس مغلقة ومكيفة، ومقصورة خاصة مزودة بسرير مزدوج، ومساحات خارجية مخصصة للرحلات البحرية العائلية.

كما تعرض المجموعة يخت «ماجستي 120»، الذي يحمل تصميم استوديو «كريستيانو غاتو»، ويضم ست مقصورات، بما فيها الجناح الرئيسي للمالك، فيما يتميز يخت «ماجستي 100 تراس»، الذي صممه استوديو «فاثوم» الهولندي، بشرفة خاصة بالمالك وتصميم يحقق التكامل بين المساحات الداخلية والخارجية.

وتشارك المجموعة أيضاً بالطراز المحدث من قارب «أوريكس 47LX»، بتصميم داخلي وخارجي جديد، يضم منطقة قيادة وصالة جلوس ومساحات لاستقبال الضيوف ومقصورات للإقامة، بما يلبي احتياجات الرحلات البحرية الساحلية وعطلات نهاية الأسبوع.

وتستعرض المجموعة، خلال المعرض الذي يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري في دبي هاربر، خدمات مركز خدمة اليخوت الفاخرة «SYSC»، المتخصصة في صيانة اليخوت وإصلاحها وتجديدها وتقديم الدعم الفني لمالكيها.

وتدير «جلف كرافت» منشآت تصنيعية وخدمية في دولة الإمارات والمالديف، تشمل حوضاً لبناء السفن بمساحة 43 ألف قدم مربعة في إمارة أم القيوين، ومنشأة أخرى في إمارة عجمان، إلى جانب منشأة للتصنيع والخدمات البحرية في المالديف بمساحة تسعة آلاف متر مربع، تعمل منذ عام 2002، فيما تستعد لإطلاق منشأة جديدة بمساحة 73 ألف قدم مربعة.

وتضم محفظة المجموعة عدداً من العلامات التجارية المتخصصة في صناعة اليخوت والقوارب، تشمل «ماجستي» و«نوماد» و«أوريكس» و«سيلفركات».