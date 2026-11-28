الفجيرة في 28 نوفمبر/ وام / تألقت إمارة الفجيرة في احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال برنامج وطني متكامل نظمته لجنة الاحتفالات بإمارة الفجيرة، امتدت فعالياته إلى مختلف مناطقها، حاملاً معه صوراً متنوعة من الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وجاءت الاحتفالات تجسيداً لمسيرة وطنٍ أرست دعائم وحدته بالعمل والعزيمة، ومضت بثبات نحو الريادة والإنجاز، مستحضرةً في تفاصيلها قيم الاتحاد الراسخة وما يجمع أبناء الإمارات من ولاء وانتماء ووفاء.

كما عكست المشاركة المجتمعية الواسعة عمق التلاحم بين أفراد المجتمع، وحرص الأجيال على الاحتفاء بتاريخ الوطن وصون موروثه الأصيل، في مشاهد جسّدت روح الأسرة الإماراتية الواحدة، وجددت الفخر بالمسيرة الاتحادية وما تحمله من طموحات وإنجازات.

فقد شهدت بلدية مسافي احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وسط مشاركة واسعة من الأهالي وأفراد المجتمع.

واشتملت الاحتفالية على باقة من العروض والأنشطة التي مزجت بين المظاهر الوطنية وأصالة التراث الإماراتي، حيث قدمت الفرقة العسكرية عروضاً جسّدت روح الانضباط والفخر الوطني، فيما أضفت الفرقة الحربية بأهازيجها الغنائية طابعاً تراثياً مميزاً، إلى جانب مشاركات طلاب المدارس التي عكست اعتزاز الأجيال الناشئة بهويتهم الوطنية.

كما احتضنت الفعاليات معرضاً للأسر المنتجة، ضم أركاناً متنوعة للحرف التراثية الإماراتية والموروث البحري، فضلاً عن استعراض مشاريع الشباب وإبداعاتهم، في مشهد أبرز ثراء الموروث المحلي وحيوية المجتمع، وعكس عمق الارتباط بالوطن والحرص على صون موروثه الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة.

وشهدت منطقة البدية بإمارة الفجيرة بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، احتفالات وطنية وسط حضور ومشاركة واسعة من أهالي المنطقة وزوارها، حيث احتضن ملعب البدية برنامجاً احتفالياً حافلاً بالأنشطة التي جمعت بين المظاهر الوطنية والفنون الشعبية والموروث الإماراتي الأصيل.

وتنوعت فقرات الاحتفال بين المسيرة الوطنية التي جسدت مشاعر الولاء والانتماء، وعروض الفرقة الحربية، ومشاركات طلبة المدارس، إلى جانب مسيرة الخيالة التي أضفت على المشهد طابعاً تراثياً أصيلاً، كما شهدت الفعاليات عرضاً للدفاع المدني، وأركاناً للحرف التراثية تضمنت الأكلات الشعبية والمسابقات التفاعلية، فضلاً عن معرض للسيارات الكلاسيكية الذي استحضر جانباً من ملامح الماضي وتفاصيله.

وجاءت هذه الفعاليات في صورة احتفالية عكست تلاحم أبناء المنطقة واعتزازهم بإرثهم الوطني، وحرصهم على إحياء الموروث الشعبي وتعزيز حضوره في المناسبات الوطنية.

أما منطقة الطيبة بالفجيرة، فقد احتفت بعيد الاتحاد في مجلس الباحة، وتضمنت مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية، شملت القرية التراثية والفرقة العسكرية والفقرة الشعرية والفرقة الحربية، إلى جانب مسيرة الاتحاد (اللقية)، في أجواء جسّدت أصالة الموروث الإماراتي، وعكست روح الانتماء والولاء للوطن، والاعتزاز بالهوية الوطنية والتراث الثقافي لدولة الإمارات.