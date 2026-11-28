العين في 28 نوفمبر / وام / زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، معرض العين الدولي للصيد والفروسية في دورته الثانية التي تواصل فعالياتها في مركز "أدنيك" العين حتى 29 نوفمبر الجاري، بتنظيم من مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، وبشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

ويمتد المعرض على مساحة 35,000 متر مربع، ويضم 14 قطاعاً متخصصاً تشمل الصيد والفروسية والصقارة والتخييم والرياضات الخارجية ومعدات الرماية والسفاري والفنون والحرف اليدوية، إلى جانب مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التراثية.

وتفقّد سموّه أجنحة المعرض وقطاعاته المتنوعة، واطّلع على ما تقدّمه الشركات المحلية والعالمية والجهات المشاركة من منتجات وخدمات وتجارب تعكس أصالة التراث الإماراتي وعراقته وتنوّع أنماط الحياة التقليدية، مشيداً بأهمية المعرض باعتباره منصةً تجمع المختصين والهواة والمهتمين بالتراث، وتتيح فرصاً لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالصيد والفروسية والصناعات التراثية، بما يدعم الجهود الرامية إلى صون التراث الوطني وتطوير القطاعات المرتبطة به، وضمان استمراريته عبر الأجيال.

وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن الدورة الثانية من المعرض تجسّد مكانة منطقة العين مركزاً للتراث والثقافة، وتعكس دورها المتنامي في استضافة الفعاليات التي تحتفي بالموروث الوطني وتبرز عمقه الحضاري، بما يعزّز حضور التراث الإماراتي في المشهد الثقافي، ويرسّخ ارتباط الأجيال بقيمه وتقاليده، ويضمن استمراريته بوصفه ركيزة أساسية للهوية الوطنية وجسراً يربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك": "نتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للمعرض ودعمه المستمر لنجاحه وتطوّره. وتأتي الدورة الثانية امتداداً لجهود مجموعة أدنيك في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً لسياحة الأعمال، وتطوير قطاع المعارض والفعاليات المتخصصة في منطقة العين، بما يعزّز جاذبيتها وجهةً للفعاليات التراثية والثقافية على المستوى الدولي، ويدعم نمو هذا القطاع وتوسيع إسهاماته في النشاط الاقتصادي والسياحي".

وتمثل الدورة الثانية نقلة نوعية للمعرض، إذ تمتد على مساحة 35,000 متر مربع مقارنة بـ 24,000 متر مربع في عام 2025، بنسبة نمو تبلغ 46%.

ويستضيف الحدث 1,020 عارضاً وعلامة تجارية، بزيادة 17% عن العام الماضي، وتشكّل الشركات الوطنية 40% من إجمالي العارضين، من بينها 236 شركة تشارك للمرة الأولى، فيما ارتفع عدد الدول المشاركة ليصل إلى 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، ببرنامج متنوع من العروض والمسابقات والأنشطة التراثية والعائلية، ليشكّل وجهة مثالية للعائلات وعشاق الصيد والفروسية والتراث للاستمتاع بتجربة ثقافية وترفيهية متكاملة على مدار أيام المعرض.