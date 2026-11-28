أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ أطلق مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة "مركز التميّز للتنمية الريفية"، الذي اعتمده سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ليكون منصة رقمية معرفية موحّدة لتوثيق التجارب التنموية الناجحة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المحلية والدولية، وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تطوير المبادرات التنموية وتعزيز أثرها، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في مجال التنمية الريفية.

ويجمع المركز خبرات المجلس ومبادراته، إلى جانب التجارب التنموية الناجحة من داخل الدولة وخارجها، ضمن منصة متكاملة تتيح الوصول إلى المعرفة وتبادلها وتوظيفها في تطوير الحلول والمبادرات المحلية، بما يدعم بناء قرى متكاملة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياحياً، ويعزز الاستفادة من التجارب الرائدة وتكييفها وفق خصوصية كل منطقة واحتياجاتها.

ويأتي إطلاق المركز انطلاقاً من أهمية المناطق الريفية باعتبارها موطناً للتراث الوطني ومصدراً للنمو المستقبلي، وتجسيداً لرؤية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة التي تدعم مشاركة القرى في مسيرة التقدم الوطني وإسهامها فيها، من خلال تعزيز مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية.

وقال سعادة محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن إطلاق "مركز التميّز للتنمية الريفية" يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة معرفية متكاملة تسهم في توثيق التجارب التنموية الناجحة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتحويل المعرفة إلى مبادرات وحلول عملية تستجيب لاحتياجات القرى والمجتمعات الريفية.

وأضاف أن المركز يشكل منصة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات والخبراء والممارسين في مجال التنمية الريفية، والاستفادة من التجارب المحلية والدولية وتكييفها بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة، بما يدعم تطوير نماذج تنموية مستدامة تعزز جودة الحياة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي في القرى.

وأشار إلى أن المجلس يستهدف، من خلال المركز، الانتقال من تبادل المعرفة إلى بناء شبكة متخصصة تربط الخبرات والتجارب على المستويين المحلي والدولي، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والخبرات في مجال التنمية الريفية، وتعزيز حضور القرى شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية.

ويقدم "مركز التميّز للتنمية الريفية" مجموعة من المزايا والخدمات المعرفية، تشمل "نهجنا" الذي يستعرض معايير اختيار القرى وعناصر تطويرها وتفعيلها، والمراحل الأربع للتنمية، إلى جانب الشراكات الداعمة؛ و"مكتبة المعرفة" التي تضم أفضل الممارسات والدروس المستفادة والخبرات الميدانية، مع إتاحة البحث والتصفح حسب الموضوعات؛ و"المصادر" التي توفر الأدلة والأدوات والنماذج والتقارير اللازمة لتخطيط منهجيات العمل وتطبيقها.

ويعكس التقدير الدولي الذي حظيت به مصفوت وقدفع أثر النهج الذي يتبناه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ضمن "معيار قرى الإمارات"، والقائم على توظيف المقومات المحلية لكل قرية في تنميتها والحفاظ على هويتها، حيث اختارت منظمة الأمم المتحدة للسياحة مصفوت في إمارة عجمان ضمن قائمة "أفضل القرى السياحية" لعام 2025، تقديراً لدور السياحة المستدامة في دعم التنمية الريفية، فيما حصلت قدفع في إمارة الفجيرة على شهادة الاعتراف الدولي ضمن مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" للاعتراف بالقرى، تقديراً لجهودها في صون التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي والحفاظ على التقاليد الغذائية.

ويتيح المركز خاصية "شارك تجربتك"، التي توفر آلية للمساهمة بالمعرفة والخبرات من خلال نموذج مخصص لتقديم التجارب، تخضع المشاركات المقدمة عبره للمراجعة والتدقيق من المحررين ومجلس الخبراء قبل نشرها، بما يضمن جودة المحتوى وموثوقيته وقابليته للاستفادة والتطبيق.

ويتطور المركز وفق مسار مرحلي من ثلاث مراحل، تبدأ بإطلاق منصة معرفية تتيح الوصول إلى النهج والمعرفة والموارد، تليها مرحلة منصة الأعضاء التي تعزز التواصل وتبادل الخبرات والتعاون في مجال التنمية الريفية، وصولاً إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في بناء شبكة دولية تدعم توسيع نطاق تبادل التجارب، وتبنّي الممارسات الفعّالة وتكييفها وفق الاحتياجات المحلية.

ويجسد "نموذج قرى الإمارات" التوجه نحو تطوير منظومة متكاملة للمقومات والخدمات في القرى، تشمل مراكز مجتمعية للقرى، ومحلات تجارية وأسواقاً ومجالس، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المسارات البيئية والتجارب السياحية، وتنظيم الفعاليات الرياضية والصحية، وإطلاق البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المهرجانات والإنتاج الثقافي، فضلاً عن دعم فرص حصول التجارب التنموية المتميزة في القرى الإماراتية على الاعترافات الدولية.

ويشكل "مركز التميّز للتنمية الريفية" خطوة نحو بناء منظومة مستدامة لتبادل المعرفة والخبرات، وتوسيع نطاق الاستفادة من التجارب الناجحة، بما يدعم تطوير المبادرات المحلية، ويرسخ نموذجاً تنموياً متكاملاً يعزز جودة الحياة في المناطق الريفية، ويواكب توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.