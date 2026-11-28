عجمان في 28 نوفمبر / وام/أصدر سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان قراراً إدارياً بتكليف علي راشد الكيتوب بمهام مدير عام الغرفة.

ويأتي القرار في إطار تعزيز كفاءة منظومة العمل المؤسسي والإداري، ومواصلة تنفيذ الخطط والمبادرات الاستراتيجية للغرفة، بما يدعم دورها في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية إمارة عجمان الاقتصادية والاستثمارية.

كما يأتي القرار في إطار تعزيز دور الغرفة في تمثيل مصالح القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وفتح آفاق وأسواق تصديرية جديدة أمام منشآت القطاع الخاص

وام / يعقوب العوضي