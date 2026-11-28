العين في 28 نوفمبر/ وام/ افتتح متحف العين معرضة المؤقت الجديد «الأفلاج: شرايين الحياة في الواحات»، الذي يستمر من 28 نوفمبر 2026 حتى يونيو 2027. ويستكشف نظام الري الرائد الذي يعود تاريخه إلى 3000 عام، والذي حوّل الصحراء إلى واحة مزدهرة، وأتاح للمجتمعات أن تنمو وتزدهر في منطقة العين.

يتتبّع المعرض رحلة الماء من منابعه في الجبال، مروراً بالقنوات الجوفية، وصولاً إلى الحقول الزراعية، وانتهاءً بالواحة. وعلى امتداد هذه الرحلة، يسلّط الضوء على المعارف وروح الابتكار التي قامت عليها هذه المنظومة الضخمة من صنع الإنسان، وعلى القيم والممارسات التعاونية التي نظّمت إدارة المياه، وفي مقدمتها الإنصاف وتقاسم الموارد والمسؤولية الجماعية، وأسهمت في تشكيل الحياة المجتمعية في المنطقة على مر السنين.

وتعود جذور الأفلاج في المنطقة إلى نحو ثلاثة آلاف عام، حيث أصبحت شرياناً للحياة في الواحة، وأسهمت في صياغة العلاقة بين الإنسان والماءوالأرض، لتبقى جزءاً راسخاً من التراث الثقافي الإماراتي.

وقال عمر سالم الكعبي، مدير متحف العين: "تُعدّ الأفلاج بالنسبة الى الكثيرين جزءاً مألوفة من المشهد في منطقة العين، ويكشف هذا المعرض التقنيات والأساليب وراء لم تك،. واستناداً إلى نتائج التنقيبات والمواد الأرشيفية وذكريات أجيال ممن عاشوا بجوار الأفلاج، يبيّن المعرض كيف حُفرت القنوات وصينت يدوياً، وكيف أسهمت في تشكيل أساليب الزراعة فيالواحة، وطرق تقاسم مواردها، وأنماط الحياة فيها. ونأمل أن تتغير نظرةالزوّار إلى قنوات الأفلاج في أرجاء المدينة بعيون جديدة".

وأكد جابر صالح المري، مدير إدارة البيئة التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن سكان المنطقة أدركوا مبكراً أن تأمين المياه أساس لاستمرار الزراعة واستقرار المجتمعات، فشقّوا الأفلاج رغم صعوبة حفرها، مشيراً إلى أن الفلج المكتشف في موقع «هيلي 15» الأثري يعود إلى نحو ثلاثة آلاف عام.

واستعرض المري جهود الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في رعاية أفلاج العين، موضحاً أنه بدأ العمل على شقّ فلج الصاروج عام 1948، وتابع إنجازه على مدى 18 عاماً، مستعيناً بالخبراء وأبناء المنطقة. وأضاف أن الشيخ زايد وضع خطة لإعادة ضخ المياه في الواحات بعد جفاف بعض الأفلاج، بما أسهم في استمرار الزراعة فيها.

و قال عبدالله خلفان الكعبي، مدير قسم التطوير التوثيق الأثري في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن تقنية الفلج أتاحت إيصال المياه بانتظام إلى أماكن سكن الأهالي ومزارعهم، فمكّنتهم من توسيع الرقعة الزراعية وتأمين الغذاء،موضحاً بأن التعاون الذي تطلّبه حفر الفلج استمرّ بعد إنجازه من خلال تنظيف القنوات وصيانتها وتنظيم حصص الري، كما ساهم إلى أن انتقال هذه المعارف من جيل إلى آخر واستمرار استخدام الأفلاج حتى اليوم.

ويستكشف الزوّار في المعرض اتساع شبكة الأفلاج وتعقيدها الهندسي منخلال خريطة كبيرة لمنطقة العين، وعروض تتناول أنواع الأفلاج المختلفةوأساليب إنشائها وتشغيلها، كما يسلّط الضوء على الجهد الاستثنائي الذيبُذل في إنشاء هذه المنظومة يدوياً، بدءاً من الآبار الأمّ وفتحات الوصول، وصولاً إلى القنوات الجوفية التي يجري فيها الماء بفعل الانحدار الطبيعي، إلى جانب الأدوات المستخدمة في إنشائها.

وتكشف المكتشفات الأثرية ونتائج التنقيبات من مختلف أنحاء العين عن الجذور التاريخية العميقة للأفلاج ودورها في استدامة مجتمعات الواحة، فيما تضفي المواد الأرشيفية والأفلام والروايات الشخصية بُعداً إنسانياً علىقصة هذا النظام المائي.

ويسلّط قسم مخصص في المعرض الضوء على دورالوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية الأفلاج وترميمها واستدامتها، بما أسهم في صون دورها المتواصل في دعم مجتمعات الواحات والحياة الزراعية.

ومع انتقال الزوّار من البنية التحتية الخفية تحت الأرض إلى مشهد الواحة فوقها، يستعرض المعرض العالم الاجتماعي والثقافي الذي نشأ حول الماء، بخاصة الشريعة باعتبارها مساحة للتواصل والتفاعل المجتمعي، وتتناولالعروض الأساليب التقليدية في توزيع المياه وقياس الوقت، إلى جانب النظم الزراعية التي قامت على الأفلاج والنباتات التي زُرعت في أرجاء الواحة عبرالأجيال.

ومن خلال الاكتشافات الأثرية والصور الأرشيفية والأفلام والقصص الشخصية والعروض التفاعلية والوسائط الغامرة، يقدم المعرض رؤية متكاملة للأفلاج والمجتمعات التي نشأت حولها.

وتنتقل رحلة الزائر من أجواء معتمة بملمس الأرض، مستوحاة من الأنفاق وفتحات الحفر الجوفية، إلى أماكن أكثر إشراقاً تستحضر الشريعة ومشهد الواحة، في تجسيد لتأثير حركة الماء في الحياة فوق الأرض.

يروي معرض «الأفلاج: شرايين الحياة في الواحات» حكاية أجيال من أهل منطقة العين حوّلت أرضاً قاحلة إلى واحة مزدهرة، بفضل الابتكار والتعاون والإدارة الحكيمة للمياه.