أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ تتواصل مساء الإثنين المقبل، منافسات الموسم الخامس من برنامج "المنكوس"، الذي تنظّمه وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث، وتشهد الحلقة الثانية من البثّ المباشر مشاركة ستة متسابقين من الإمارات والسعودية وقطر، وتُقام على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وتُبثّ عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة».

ويشارك في الحلقة الثانية حسن ملفي اليامي، وخالد بن سالم آل دحباش المري، وزايد بن ناصر المري، ومعجب رويس الكربي من السعودية، ومحمد سالم المري من قطر، وهادف بن أحمد المنصوري من الإمارات.

ويؤدّي المتسابقون أمام لجنة التحكيم التي تضمّ محمد بن مشيط المري من الإمارات، وشايع فارس العيافي من السعودية، والدكتور حمود جلوي من الكويت، ومتعب بن كرّوز المري من قطر.

وكانت الحلقة الأولى، التي أُقيمت مساء الإثنين الماضي، قد أسفرت عن تأهّل السعوديين علي بن حمد الصخابرة وحمد صالح آل حديبي المري مباشرةً إلى المرحلة الثانية بقرار لجنة التحكيم، بعدما حصلا على 48 و47 درجة من أصل 50، على التوالي.

وانتقل إلى تصويت الجمهور وليد منصور العزيزي بـ46 درجة، وحمد إبراهيم آل عامر اليامي وسالم محمد آل دحباش المري بـ45 درجة لكلٍّ منهما، وعبدالرحمن الزبداني المري بـ44 درجة وسيُعلن عن المتأهلَيْن منهم في مستهل الحلقة الثانية.