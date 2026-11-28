دبي في 28 نوفمبر/ وام/ تشهد دولة الإمارات خلال إجازة عيد الاتحاد الـ55، يومي 2-3 ديسمبر، فعاليات ترفيهية ورياضية في أكثر من 40 موقعاً على مستوى الدولة، وذلك تحت شعار " سعادة عمالنا في عيد اتحادنا".

وتأتي الفعاليات بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

كما تشارك في تنظيم الفعاليات هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز".

وتشارك أكثر من 30 شركة وسكنا عماليا في الفعاليات المقرر تنظيمها حيث سيتم تنظيم فعاليات ومسابقات وسحوبات للعمال في هذه الشركات والسكنات

وقال سعادة محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال "تأتي الفعاليات في إطار منهجية مستدامة تطبقها الوزارة بالتعاون مع شركائها بهدف إسعاد العمال عبر المبادرات المبتكرة لتعزيز اندماجهم المجتمعي من خلال مشاركتهم في مختلف المناسبات والأعياد، وذلك انطلاقا من كونهم يمثلون إحدى ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ومكونا أساسيا من مكونات سوق العمل الإماراتي".

وأوضحت سعادة دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تستثمر جميع المناسبات لتجديد اللقاء بالعمال، لترسيخ مفهوم التعاون والشراكة وتعزيز رفاههم وجودة حياتهم، مؤكدة حرص الوزارة على مواصلة تنظيم المبادرات الاجتماعية والإنسانية لما تعكسه من ريادة في المنهجية الإنسانية والاجتماعية التي تتبناها الإمارات في سوق العمل.

وتشمل الفعاليات مسابقات وأنشطة رياضية وترفيهية وتوزيع هدايا قيمة ومن ضمنها سيارة ستكون لأحد المشاركين وغيرها من الفعاليات.

وحظيت الفعاليات برعاية عشر شركات كبرى وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بدعم مبادرات سوق العمل، شملت «داماك»، و«شوبا» ضمن فئة الرعاية الماسية. و«المجمع التأميني لخدمات الاتصال والاستشارات» و«شركة الامارات للبترول» ومركز الوثائق الإلكتروني ومجموعة بن غاطي ضمن الرعاية البلاتينية، ومجموعة ماجد الفطيم وشركة سكاي بلو وشركة Nmdc Energy ، وشركة الانصاري للصرافة ضمن فئة الرعاية الذهبية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني وشركة الامارات للاتصال المتكاملة - دو بفئة الرعاية الفضية.