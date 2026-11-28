عجمان في 28 نوفمبر/ وام/ تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان في معرض سوق السفر الفاخر الدولي "ILTM كان 2026"، الذي تستضيفه مدينة كان الفرنسية، من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، في خطوة تهدف عبرها الدائرة إلى تعزيز حضور الإمارة في قطاع السياحة العالمية واستقطاب الزوار ذوي الإنفاق المرتفع.

يجمع المعرض سنوياً صنّاع القرار في صناعة السفر من المستشارين والإعلاميين وعلامات الضيافة الفاخرة عبر برنامج متكامل من الاجتماعات الثنائية والمنتديات المتخصصة وفعاليات التواصل.

ويضم وفد الدائرة إلى المعرض، شركاءها في القطاع السياحي، فندق قصر باهي، وفندق فيرمونت، وفندق دوسيت، وفندق ومنتجع الزوراء، إلى جانب ريدا إنترناشونال.

ويلتقي الوفد مع منظمي الرحلات ووكالات السفر المتخصصة وشركات إدارة الوجهات، لعرض ما تقدّمه عجمان من خيارات إقامة راقية وتجارب سياحية تلبّي تطلعات هذه المسافرين الباحثين عن التميُّز والخصوصية.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة :تمثّل مشاركتنا في ILTM كان فرصة للقاء الجهات الأكثر تأثيراً في صناعة السفر الفاخر، وبناء شراكات تفتح للإمارة أسواقاً جديدة وتضعها ضمن الخيارات المفضلة لدى المسافرين الباحثين عن تجارب سياحية راقية ومتكاملة".

وأضاف : "نعمل وفق رؤية استراتيجية ترتكز على تنويع الأسواق السياحية المستهدفة، وتعزيز التعاون مع شركائنا في قطاع الضيافة والسفر، بما يدعم تطوير المنتجات والتجارب السياحية في الإمارة، ويرفع تنافسيتها على المستوى الدولي، ويسهم في تحقيق نمو مستدام للحركة السياحية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي".

وتشمل أجندة الوفد على مدى أيام المعرض الأربعة سلسلة من الاجتماعات مع مستشاري السفر ومنظمي الرحلات من مختلف الأسواق، فضلاً عن المشاركة في الفعاليات المصاحبة.