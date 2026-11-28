دبي في 28 نوفمبر/ وام/ شهدت الشيخة شما بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، احتفاء مدرسة المواكب – البرشاء بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، خلال كرنفال وطني استقطب أكثر من 3500 زائر، وجمع بين التراث والابتكار والعمل الإنساني، في سبعة أقسام جسدت رمزية إمارات الدولة السبع.

وجاء الكرنفال، الذي نظمته المدرسة للعام الخامس على التوالي، بالتزامن مع "عام الأسرة 2026"، وتتويجاً لأكثر من شهرين من العمل المشترك بين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، الذين أسهموا في التخطيط والتنظيم وتصميم الأركان .

وشهدت الفعاليات إقامة "قرية الجليلة"، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، التي ضمت مجموعة من الأنشطة والألعاب التفاعلية، خصص ريعها لدعم المبادرات الإنسانية للمؤسسة، تجسيداً لقيم العطاء والتكافل المجتمعي.

وزارت الشيخة شما بنت حمدان بن راشد آل مكتوم القرية، واطلعت على أنشطتها، واستمعت إلى شرح حول المبادرة وأهدافها الإنسانية.

وتوزعت فعاليات الكرنفال على سبعة أقسام تناولت التراث الإماراتي، والمستقبل والابتكار، والترفيه، والمبادرات والتوجهات الحكومية، والبيئة الزراعية والحيوانية، والمأكولات، والثقافة والفنون والحرف اليدوية.

واستحضر الطلبة ملامح الحياة الإماراتية قديماً من خلال محاكاة الأسواق الشعبية، بما فيها سوق الذهب وسوق الخضار والمحال التقليدية، إلى جانب مشاركة متحف الشندغة، فيما قدم قسم المستقبل والابتكار تطبيقات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، من بينها الكلب الروبوتي.

وشارك في الكرنفال عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية، من بينها شرطة دبي والدفاع المدني وبلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وطيران الإمارات ونادي النصر واتحاد الإمارات للقوس والسهم ومركز راشد لأصحاب الهمم وشركة "أجمل للعطور".

وتضمنت المشاركات أنشطة توعوية وبيئية، وورشاً في الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية وصناعة العطور، إلى جانب توزيع الشتلات وتنظيم فعاليات رياضية.

وقدم الطلبة وأعضاء الهيئة المدرسية النشيد الوطني الإماراتي بأداء أوركسترالي، فيما قدمت طالبات المدرسة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السابع أوبريتاً وطنياً .

وأكد موسى شهباز، مدير مدرسة المواكب – البرشاء، أن الاحتفاء بعيد الاتحاد يمثل احتفاءً بمسيرة وطن بنى إنجازاته بالإيمان والعمل، مشيراً إلى مواصلة المدرسة جهودها في غرس قيم الانتماء وإعداد جيل يحمل راية الاتحاد بثقة ومحبة، انسجاماً مع توجهات وزارة التربية والتعليم ومبادئ "الميثاق الوطني للتعليم".